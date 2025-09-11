賴清德稱「屠刀不在民進黨手上」 北市府反擊：地方政府被凌遲
針對財劃法爭議，總統賴清德上午指出，新版財劃法問題不僅在於公式設計不當，更造成水平分配不均，特別是南部縣市獲配資源相對不足，對台灣均衡發展帶來負面影響，並強調「屠刀一直不在民進黨手上」；台北市政府則反擊「地方政府早被一刀刀凌遲」。
賴總統指出，去年在野黨主導修法之所以釀成今日困境，原因在於藍營縣市長抱持「地方包圍中央」的心態，加上國會過半不接受行政院提醒，也否決覆議案，最終導致修法錯誤。總統也表示，現行版本除了造成300多億元無法分配的窘境外，更讓南部縣市處於相對弱勢，不利未來區域均衡發展。
對此，北市府發言人李政軒表示，「屠刀一直握在賴總統領導的中央政府手中」從違法統刪一般性補助、刪減照顧弱勢及捷運建設等補助，地方政府早被一刀刀凌遲，這才是地方不得不包圍中央的原因；李政軒指出，請賴總統切勿再次重演大惡罷前的對抗，中央真正該做的，是聽進地方心聲，苦民所苦、為所當為。
