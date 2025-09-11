快訊

Lulu和陳漢典宣布結婚！吳宗憲200萬紅包準備好 曝兩人婚宴時間

小心白買！台女赴日掃「超夯電器」機場全被丟 官方明文禁帶登機、託運

買新機怕摔到！犀牛盾推全新iPhone 17系列手機殼 意外手滑也安心

賴清德稱「屠刀不在民進黨手上」 北市府反擊：地方政府被凌遲

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市政府發言人李政軒。圖／北市府提供
台北市政府發言人李政軒。圖／北市府提供

針對財劃法爭議，總統賴清德上午指出，新版財劃法問題不僅在於公式設計不當，更造成水平分配不均，特別是南部縣市獲配資源相對不足，對台灣均衡發展帶來負面影響，並強調「屠刀一直不在民進黨手上」；台北市政府則反擊「地方政府早被一刀刀凌遲」。

賴總統指出，去年在野黨主導修法之所以釀成今日困境，原因在於藍營縣市長抱持「地方包圍中央」的心態，加上國會過半不接受行政院提醒，也否決覆議案，最終導致修法錯誤。總統也表示，現行版本除了造成300多億元無法分配的窘境外，更讓南部縣市處於相對弱勢，不利未來區域均衡發展。

對此，北市府發言人李政軒表示，「屠刀一直握在賴總統領導的中央政府手中」從違法統刪一般性補助、刪減照顧弱勢及捷運建設等補助，地方政府早被一刀刀凌遲，這才是地方不得不包圍中央的原因；李政軒指出，請賴總統切勿再次重演大惡罷前的對抗，中央真正該做的，是聽進地方心聲，苦民所苦、為所當為。

台北市政府。記者楊正海/攝影。報系資料照
台北市政府。記者楊正海/攝影。報系資料照

北市府 財劃法

延伸閱讀

財劃法爭議賴清德批藍白強推修法鑄大錯 還完全不接受政院提醒

大罷免後淪箭靶…地方為柯建銘抱不平 賴清德：要找戰犯就找我

縣市長齊聚…蔣萬安怒轟「這是會持家的政府？」 要賴清德到地方苦民所苦

【重磅快評】視盧秀燕爭補助為前哨戰是賴清德的休養生息？

相關新聞

財劃法爭議賴清德批藍白強推修法鑄大錯 還完全不接受政院提醒

總統賴清德今天上午前往新竹參加新埔褒忠義民祭祭祀大典，針對「財劃法」修法，導致多縣市拿到的錢不增反減；對此，賴總統表示，...

統籌款爭議北市分最多 學者：錢集中台北「毫無道理」

新版財劃法上路，財政部8月底公布明年統籌分配款試算金額，有10縣市金額不如預期，台中市長盧秀燕昨號召藍白與無黨籍15個縣...

賴清德稱「屠刀不在民進黨手上」 北市府反擊：地方政府被凌遲

針對財劃法爭議，總統賴清德上午指出，新版財劃法問題不僅在於公式設計不當，更造成水平分配不均，特別是南部縣市獲配資源相對不...

政院邀地方討論財劃法 侯友宜：先提分配原則才能聚焦

修正後的財劃法出現分配公式爭議，行政院規畫本周六邀請縣市政府首長開會。新北市長侯友宜今天表示，絕對會排開所有行程回應中央...

周六邀地方共商財劃法爭議 卓榮泰：錯誤已發生盼開誠布公解決

修正後的財劃法出現分配公式爭議，行政院長卓榮泰周六將邀地方政府共商解方。卓揆今天重申政院提出覆議案時就以指出錯誤，原以為...

財劃法爭議 鄭照新：關鍵在分配過程權責不清

立法院三讀通過「財政收支劃分法」，不過行政院質疑公式有問題導致有300億元分配款發不出去，藍營15縣市長則要求行政院應該...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。