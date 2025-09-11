賴清德批藍白強推財劃法鑄錯 楊文科當面喊話：修法正確但須公平合宜
藍白去年在國會聯手強推「財劃法」修法，原本宣稱要替地方爭取更多財源，總額增加逾4000億元，卻因公式「分母寫錯」，導致多縣市拿到的錢不增反減。對此，總統賴清德今天聯訪表示，去年在野黨所主導的財劃法修法之所以鑄成大錯，一方面是因為藍營縣市首長有地方包圍中央的心態，再加上國會在野黨過半，完全不接受行政院的提醒，也拒絕行政院所提出的覆議案，才造成今天的結果。
對此，新竹縣長楊文科今天在義民祭致詞時，特別向台下的賴清德總統喊話「我認為修財劃法是正確的」，但重點是要修得合宜、公平。當時可能沒有做最周全的考慮，未來希望中央能夠真正拿起來，和地方縣市好好討論。
楊文科強調，一定要修法，因為地方自治的核心精神就是財政自主。過去賴總統當市長時也曾主張修法，他相信這是大家共同的想法。畢竟誰執政都不一定，因此需要一個長治久安的制度，確保公平合理，但如何做到公平合理，這需要大家的智慧，他在這方面是非常支持的。
楊文科補充，竹縣在綜合所得與各項評比上，確實是財力雄厚的縣市，但要強調的是，人民有錢，不代表政府就有錢。不要流於「銅臭味」，而是要營造「書香味」。因此縣府積極推動總圖書館、美術館、未來體育館等建設，就是希望打造一個「富而好禮」的社會。讓新竹子弟走出社會時，不僅展現文化藝術的素養，同時也兼具理工與科技的專業。他努力追求的新竹縣未來，也期盼賴總統能持續給予支持，讓新竹縣的發展一天比一天更好。
