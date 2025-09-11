快訊

聯合報／ 記者郭政芬 吳傑沐／新竹即時報導

總統賴清德今天上午前往新竹參加新埔褒忠義民祭祭祀大典，針對「財劃法」修法，導致多縣市拿到的錢不增反減；對此，賴總統表示，之所以鑄成大錯，一方面是因為藍營縣市首長有地方包圍中央的心態，再加上國會在野黨過半，完全不接受行政院的提醒，也拒絕行政院所提出的覆議案，才造成今天的結果。

新版財劃法原本宣稱要替地方爭取更多財源，總額增加逾4000億元，卻因公式「分母寫錯」，導致多縣市拿到的錢不增反減。

賴總統指出，新版財劃法所造成的問題不僅僅公式不當，有300多億沒辦法分配的問題而已，還造成水平分配不均的問題，特別是南部縣市分配的比較少，這對未來台灣的均衡發展是有負面影響。

第二個也造成垂直分配不公。因為新版財劃法把營業稅全部歸給地方，光明年一年而言，地方將增加統籌分配稅款4165億元，也造成今年中央政府在編列明年預算的時候產生困難，不得不舉債3千多億元來平衡預算，這個對未來如果台灣有發生天災地變，會削弱了中央救助地方政府解決災害的各種能力，對台灣的整體發展是不利的。

第三個事權也沒有統一。所以可以清楚看得出來，屠刀一直都不在民進黨的手上，卓榮泰院長在禮拜六將分批約見所有縣市長，他希望所有縣市長，大家都能夠秉持理性、客觀角度好好討論。

賴清德強調，特別是財力比較好、資源已經分配比較多的縣市，應該要放下，應該要放下，要照顧資源比較少的縣市，這樣的話才有辦法討論出一個好的結果來；如果有好的結果，對社會來講是好的，相信人民一定會支持，他也會支持。

總統賴清德今天上午前往新竹參加新埔褒忠義民祭祭祀大典，針對新版「財畫法」問題，期盼各縣市與行政院能討論出一個好的結果來。記者郭政芬／攝影
公式 財劃法 行政院

相關新聞

財劃法爭議賴清德批藍白強推修法鑄大錯 還完全不接受政院提醒

總統賴清德今天上午前往新竹參加新埔褒忠義民祭祭祀大典，針對「財劃法」修法，導致多縣市拿到的錢不增反減；對此，賴總統表示，...

政院邀地方討論財劃法 侯友宜：先提分配原則才能聚焦

修正後的財劃法出現分配公式爭議，行政院規畫本周六邀請縣市政府首長開會。新北市長侯友宜今天表示，絕對會排開所有行程回應中央...

賴總統：「屠刀一直不在民進黨手上」 籲各縣市理性討論

針對《財劃法》爭議，總統賴清德11日表示，新版財劃法問題不僅在於公式設計不當，更造成水平分配不均，特別是南部縣市獲配資源...

統籌款爭議 政院規畫周六邀縣市長開會

修正後的財劃法出現分配公式爭議，藍白執政十六縣市首長昨發布聯合聲明，要求保障地方分配只增不減。行政院回應時，再秀財劃法覆...

統籌款爭議 15縣市盼中央「放下屠刀」

中央統籌分配稅款與補助款爭議迄今無解，在台中市長盧秀燕率領下，藍白、無黨籍執政的十五縣市昨簽署聯合聲明，向中央提三訴求，...

政院：財劃法覆議案早指出修法錯誤 將邀縣市首長共尋解方

財劃新法出現分配公式爭議，藍白15縣市首長今天發布聯合聲明，要求保障地方分配只增不減。行政院今再秀財劃法覆議案文件，稱當...

