賴總統：在野修財劃法鑄大錯 釀分配不公等問題

中央社／ 新竹縣11日電

總統賴清德今天表示，去年在野黨主導修財政收支劃分法鑄大錯，造成水平分配不均、垂直分配不公與事權沒統一問題，希望財力較好、資源已分配較多縣市應「放下」，照顧資源較少縣市。

賴總統說，行政院長卓榮泰13日分批約見所有縣市長，希望縣市長秉持理性、客觀角度好好討論，特別是財力較好、資源已分配較多縣市，「應該要放下，應該要放下」，照顧資源較少縣市，才有辦法討論出好結果。如果有好結果，對社會是好事，相信人民一定支持，「我也會支持。」

賴總統上午在新竹縣出席「114年度義民節祭祀大典」，接受媒體聯訪表示，去年在野黨主導修法鑄大錯，是由於藍營縣市長有「地方包圍中央」心態，加上國會在野黨過半，完全不接受行政院提醒，也拒絕行政院提出的覆議案，造成目前結果。

賴總統說，新版財劃法公式不當，有新台幣300多億元無法分配，還造成水平分配不均問題，特別是南部縣市分配較少，對未來台灣均衡發展有負面影響。

賴總統表示，新版財劃法也造成垂直分配不公，營業稅全歸地方，僅2026年地方增加統籌分配稅款4165億元，造成今年中央政府編列明年預算案時產生困難，不得不舉債3000多億元平衡預算，未來如果天災地變，會削弱中央救助地方解決災害各種能力，不利台灣整體發展。

賴總統說，新版財劃法事權也沒統一，可清楚看出「屠刀一直都不在民進黨的手上。」

