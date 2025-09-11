賴總統：「屠刀一直不在民進黨手上」 籲各縣市理性討論

針對《財劃法》爭議，總統賴清德11日表示，新版財劃法問題不僅在於公式設計不當，更造成水平分配不均，特別是南部縣市獲配資源相對不足，對台灣均衡發展帶來負面影響。他強調，「屠刀一直不在民進黨手上」，呼籲各縣市長理性客觀討論，尤其財力較佳、資源分配較多的縣市應放下成見，照顧資源較少的地區，才能找到兼顧公平的方案。

賴總統指出，去年在野黨主導修法之所以釀成今日困境，原因在於藍營縣市長抱持「地方包圍中央」的心態，加上國會過半不接受行政院提醒，也否決覆議案，最終導致修法錯誤。他直言，現行版本除了造成三百多億元無法分配的窘境外，更讓南部縣市處於相對弱勢，不利未來區域均衡發展。

他進一步說明，修法也造成垂直分配失衡，將營業稅全數歸地方後，僅明年地方就將增加統籌分配稅款4165億元，卻使中央在編列預算時被迫舉債三千多億元以維持平衡。此舉削弱中央在天災地變時支援地方的能力，對國家整體發展相當不利。

賴總統同時指出，現行事權劃分也未統一，顯示問題根源並非執政黨所致。他表示，行政院長卓榮泰將於本週六分批約見縣市長，希望藉由理性、客觀的對話，找到兼顧中央與地方、南北之間公平分配的解決方案。

「如果能有一個好的結果，不僅對社會有益，人民也會支持，我也一定支持。」賴總統強調，唯有以全民利益為出發點，放下私心，台灣才能在財政分配上邁向更公平、更均衡的發展。