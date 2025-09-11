快訊

追外國YTR不怕聽不懂！YouTube將開放AI配音 不用字幕也能看懂影片

峇里島暴雨釀9死！洪水淹城百人避難 一票台旅客哀號：飛機趕不上

說好的輕薄？iPhone Air比iPhone 6厚一截曝數據 官網「正面示人」網狂酸

政院邀地方討論財劃法 侯友宜：先提分配原則才能聚焦

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜今天出席2025國際青年氣候行動論壇。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天出席2025國際青年氣候行動論壇。記者葉德正／攝影

修正後的財劃法出現分配公式爭議，行政院規畫本周六邀請縣市政府首長開會。新北市長侯友宜今天表示，絕對會排開所有行程回應中央善意，但事前應要先把分配原則提出，就能聚焦討論，然後攜手向前。

修正後的財劃法出現分配公式爭議，藍白執政16縣市首長昨發布聯合聲明，要求保障地方分配只增不減，行政院則回應未來將邀縣市首長討論。

侯友宜今天表示，財劃法已經討論很久，那次中央是善意回應地方並積極溝通，這是人民所期待的，希望財劃法能公開透明分配，這樣對地方治理、中央推動國家發展事務，能夠創造雙贏。

侯友宜說，他一定會排開所有的行程積極回應中央的善意，但他希望在周六開會前，中央應把水平分配公式問題能提出來，周六討論上就會有聚焦討論，討論後「我們就攜手共同往前」。

財劃法 行政院

延伸閱讀

淡北道路現雛形 侯友宜視察盼提升地方交通品質

新北推基礎建設 侯友宜：看得見的工程化為市民幸福感

郝龍斌表態角逐黨主席 侯友宜：樂見有人願意承擔責任

運動部掛牌 侯友宜：李洋選手經歷助掌握發展重點

相關新聞

財劃法爭議賴清德批藍白強推修法鑄大錯 還完全不接受政院提醒

總統賴清德今天上午前往新竹參加新埔褒忠義民祭祭祀大典，針對「財劃法」修法，導致多縣市拿到的錢不增反減；對此，賴總統表示，...

政院邀地方討論財劃法 侯友宜：先提分配原則才能聚焦

修正後的財劃法出現分配公式爭議，行政院規畫本周六邀請縣市政府首長開會。新北市長侯友宜今天表示，絕對會排開所有行程回應中央...

賴總統：「屠刀一直不在民進黨手上」 籲各縣市理性討論

針對《財劃法》爭議，總統賴清德11日表示，新版財劃法問題不僅在於公式設計不當，更造成水平分配不均，特別是南部縣市獲配資源...

統籌款爭議 政院規畫周六邀縣市長開會

修正後的財劃法出現分配公式爭議，藍白執政十六縣市首長昨發布聯合聲明，要求保障地方分配只增不減。行政院回應時，再秀財劃法覆...

統籌款爭議 15縣市盼中央「放下屠刀」

中央統籌分配稅款與補助款爭議迄今無解，在台中市長盧秀燕率領下，藍白、無黨籍執政的十五縣市昨簽署聯合聲明，向中央提三訴求，...

政院：財劃法覆議案早指出修法錯誤 將邀縣市首長共尋解方

財劃新法出現分配公式爭議，藍白15縣市首長今天發布聯合聲明，要求保障地方分配只增不減。行政院今再秀財劃法覆議案文件，稱當...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。