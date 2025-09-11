聽新聞
統籌款爭議 政院規畫周六邀縣市長開會

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導

修正後的財劃法出現分配公式爭議，藍白執政十六縣市首長昨發布聯合聲明，要求保障地方分配只增不減。行政院回應時，再秀財劃法覆議案文件，稱當時就已指出公式錯誤，以及分配指標權重導致城鄉差距擴大和事權分配議題；未來將邀縣市首長討論，解決公式錯誤，事權分配及城鄉不均等三大問題。

據了解，行政院規畫本周六（十三日）邀請縣市政府首長開會，討論新版財劃法引發的分配爭議及後續處理事宜。

至於行政院是否會提出財劃法修正草案，相關官員說，政院從來沒有說過不修財劃法，但去年在野黨聯手推動完成的修法的確衍生一些問題與窒礙難行之處，政院希望聽取地方政府的意見，凝聚共識，進一步解決統籌款分配爭議。

行政院發言人李慧芝昨表示，今年二月廿七日，行政院就已對新版財劃法提出覆議，指出修法錯誤的地方，特別是第十六條之一規定不論是本島或離島，分母都是「全部直轄市及縣（市）」，將造成「非離島十九個直轄市及縣(市)有百分之○點二額度未分配」，而「離島三縣(市)有百分之九十九點八額度未分配」等情形。

