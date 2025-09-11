統籌款爭議 15縣市盼中央「放下屠刀」

中央統籌分配稅款與補助款爭議迄今無解，在台中市長盧秀燕率領下，藍白、無黨籍執政的十五縣市昨簽署聯合聲明，向中央提三訴求，批中央大砍補助款，刁難地方政府，影響施政，盼放下屠刀。

台北市長蔣萬安直言要「地方包圍中央」，爭取地方自治主體性，以免處處受制，看中央臉色；他也請賴清德總統、行政院長卓榮泰到地方傾聽，「苦民所苦、為所當為」。

十五位縣市長中，僅桃園市長張善政另有行程未到，新北市長侯友宜等十四名縣市長皆到場。

聲明提及，行政院今年五月違法刪減各縣市一般性補助款，又縮減今年與明年社福、教育、捷運等計畫型補助款；八月三四五億元統籌款未分配，行政院再提新補助辦法，一般性補助款改為不透明的申請制，未依法保障各縣市補助款「不少於修法前」，雲林、基隆、馬祖等縣市獲配稅款就比前一年少，預算編列困難。

聲明提三訴求，要求統籌分配款與一般性補助款須合理，保障比修法前只增不減；一般性補助款應回歸透明、公平、公開的公式設算分配，不宜淪為中央片面制定規則與審查標準的申請制；已核定給各縣市的一般性補助款及計畫型補助款應受保障，中央不得任意短編、刪減或拖延，並呼籲中央盡速核實補足，以免嚴重影響地方施政。

「不要忘記中央政府的稅收，來自各縣市民眾。」盧秀燕說，中央不該集權、集錢，藉補助款杯葛地方政府施政，這不道德。

蔣萬安怒問「這是會持家的政府嗎？」中央多年來超徵數千億元，聲稱經濟發展超乎預期，其實是無法精準預測經濟發展，才編列收支不相符預算；去年立院修法，就是想改變「大中央、小地方」的型態，讓地方政府有更合理的預算規模照顧民眾、發展建設。他也回擊卓揆「接受行政院覆議就可解決」的說法避重就輕，呼籲「少一點政治口水，多一點辦法」。

侯友宜強調「這不是對抗，是理性溝通」，稅款來自全民，應不分黨派、顏色合理分配，台南、高雄也有聲音，顯然並非單一陣營問題，盼建立公平分配原則，不要變成「中央請客、地方埋單」。

嘉義市長黃敏惠說，原本財劃法不公平才修正，現在一般性補助款名存實亡，計畫性補助有黑箱、顏色審查疑慮；中央告訴大家統籌款增加四千多億元，但有縣市獲配數額不增反減，中央話術欺騙，「吃地方夠夠」。

朱立倫承認公式有瑕疵

對於新版「財劃法」被指水平分配公式有誤，國民黨主席朱立倫昨表示，不容否認「在公式設計上，分母的確有點瑕疵」，試算後，將無法分配的三百四十五億元，重新分配給各縣市；行政院後續應提修法到立法院。民進黨立委賴瑞隆呼籲，朝野重新檢視修法才是正辦，否則將造成台灣財政大災難。