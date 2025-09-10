捍衛地方補助 彰化、金門盼中央勿減少

快訊

中央社／ 彰化10日電
藍白15縣市首長昨天齊聚台北市，共同發表聯合聲明捍衛地方補助款，彰化縣長王惠美（中）發言。聯合報系記者余承翰／攝影
藍白15縣市首長昨天齊聚台北市，共同發表聯合聲明捍衛地方補助款，彰化縣長王惠美（中）發言。聯合報系記者余承翰／攝影

彰化縣長王惠美今天說，中央取消一般性補助款公式化設算部分，造成財政歲入補助減少支出增加；金門縣政府財政處表示，請中央依法保障各地方政府獲配一般性補助款不得低於民國114年度。

行政院發言人李慧芝先前表示，因新版財劃法水平分配公式矛盾，目前有超過新台幣300億元無法完成分配，中央要給錢、也給不出去，得重新修法；而明年度整體中央挹注地方各項財源總額創歷史新高，中央不得不重新檢討中央與地方事權分配。行政院長卓榮泰也說，將邀縣市長討論財劃法議題。

針對財劃法及統籌分配稅款議題，台中市長盧秀燕今天召集蔣萬安、侯友宜等藍白縣市首長於北市召開「十五縣市站出來！捍衛地方補助」記者會，發表捍衛地方補助聯合聲明，與會的王惠美也透過縣府新聞稿說明立場。

王惠美今天表示，中央取消一般性補助款公式化設算部分，造成財政歲入補助減少支出增加，地方面對補助資訊未明及欠缺公平性補助機制，將直接影響基礎建設和民生服務。

王惠美說，縣府去年依公式可以拿到189億元一般性補助，但今年截至9月5日只收到中央各機關通知核定具經常性、普及性、基本建設或維運性質計畫約57億元，及稍早確定115年度社福補助22億元，總計短少約110億元財源，由於這些補助資訊不明、欠缺公平性，影響地方基礎建設及民生服務相當大，希望中央聽到彰化人的心聲。

另外，針對此次爭議，金門縣政府財政處晚間透過文字指出，根據財政部公布資訊，金門縣目前統籌稅款獲配數為48.35億元，經縣府自行設算，金門仍有43.55億元尚未分配，期盼中央依照新版財劃法精神，給予足夠預算，支持離島建設發展。

財政處也表示，新版財劃法第30條第3項已明定，一般性補助款項金額不得低於修正施行前一年度，請中央依法保障各地方政府獲配一般性補助款不得低於民國114年度，且中央原已核定補助款不應任意短編、刪減或拖延，避免影響地方施政推動。

財政 補助款 財劃法 王惠美

