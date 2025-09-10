快訊

「火焰燃燒速度快」興達電廠爆炸起火 台電董事長曾文生說明原因

台積電鉅額交易再現1276元天價 指數有望挑戰25500關卡

台北明高溫恐達38度！這日前防午後雷雨 未來1周熱帶擾動發展機率曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

政院：財劃法覆議案早指出修法錯誤 將邀縣市首長共尋解方

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。聯合報系資料照／記者邱德祥攝影
行政院發言人李慧芝。聯合報系資料照／記者邱德祥攝影

財劃新法出現分配公式爭議，藍白15縣市首長今天發布聯合聲明，要求保障地方分配只增不減。行政院今再秀財劃法覆議案文件，稱當時就已指出公式錯誤，以及分配指標權重導致城鄉差距擴大和事權分配議題；未來將邀縣市首長討論，解決公式錯誤，事權分配以及城鄉不均等三大問題，共尋解方。

台中市長盧秀燕今天號召藍白與無黨籍15個縣市首長齊聚台北，共同向中央提出三大訴求，包含合理分配統籌分配款、一般性補助款回歸公式設算、保障已核定補助款。盧秀燕批評，中央藉著補助地方的生死大權修理各縣市政府，希望中央放下屠刀。

行政院發言人李慧芝表示，今年2月27日，行政院就已對新版財劃法提出覆議，指出修法錯誤的地方，特別是第16條之1規定不論是本島或離島，分母都是「全部直轄市及縣（市）」，將造成「非離島19個直轄市及縣(市)有0.2％額度未分配」，而「離島三縣(市)有99.8％額度未分配」等情形。

李慧芝指出，除此之外，還有分配指標權重導致城鄉差距擴大，以及事權分配等問題，都是行政院提出覆議的原因，但很遺憾覆議案遭到立院否決，目前統籌分配稅款無法完全分配的狀況，也是受到立法院三讀法律的限制。

此外，由於中央財源大幅減少，有限資源必需協助城鄉差距被擴大的地方，現在行政院與部會正在準備，將邀請22位縣市首長來討論，解決公式錯誤，事權分配以及城鄉不均等三大問題，期待能夠藉由中央與地方的共同討論尋求解方。

行政院 財劃法 補助款 盧秀燕

延伸閱讀

卓榮泰邀談財劃法藍白16首長明先會商 政院列三爭議尋解方

警退俸新增差額未編卓榮泰挨告瀆職 政院：靜待憲法法庭審理

盧秀燕盼依財劃法撥補預算 政院：須討論事權分配

九三敬軍 政院：優惠折扣門市兩萬家以上 歷來最踴躍

相關新聞

政院：財劃法覆議案早指出修法錯誤 將邀縣市首長共尋解方

財劃新法出現分配公式爭議，藍白15縣市首長今天發布聯合聲明，要求保障地方分配只增不減。行政院今再秀財劃法覆議案文件，稱當...

15縣市長捍衛補助款！黃敏惠批中央吃地方夠夠 一般性補助款名存實亡

嘉義市長黃敏惠下午北上與15縣市長開記者會，籲請中央盡速將明年未分配統籌款345億元全數分配地方，保障地方政府一般性補助...

南投補助款暴減89億 許淑華憂心：社福、警消經費受衝擊

十五縣市首長今天召開記者會，要求中央恢復一般性補助款原有制度，強調補助款應「回歸公式、保障只增不減」南投縣長許淑華強調，...

綠轟蔣萬安「無喙講家己」 北市反擊坐視統籌款六都末段？

藍白15縣市首長今開記者會捍衛地方補助，行政院長卓榮泰嘆可惜，稱若當時接受覆議就可解決。蔣萬安回擊避重就輕，遭民進黨議員...

中央減少補助54億元剝奪縣民權利 林茂盛喊「還給宜蘭」

行政院修正「中央對直轄市及縣市政府補助辦法」，宜蘭縣明年一般性補助款僅45億元，較去年94億元，對半大砍，另有新版的財劃...

15縣市攜手發聯合聲明 楊文科籲中央盡速撥付給地方經費

新竹縣長楊文科今天北上參加「呼籲中央恢復一般性補助款」記者會，共15個縣市的首長一同與會，並提出十五縣市捍衛地方補助聯合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。