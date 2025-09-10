政院：財劃法覆議案早指出修法錯誤 將邀縣市首長共尋解方

財劃新法出現分配公式爭議，藍白15縣市首長今天發布聯合聲明，要求保障地方分配只增不減。行政院今再秀財劃法覆議案文件，稱當時就已指出公式錯誤，以及分配指標權重導致城鄉差距擴大和事權分配議題；未來將邀縣市首長討論，解決公式錯誤，事權分配以及城鄉不均等三大問題，共尋解方。

台中市長盧秀燕今天號召藍白與無黨籍15個縣市首長齊聚台北，共同向中央提出三大訴求，包含合理分配統籌分配款、一般性補助款回歸公式設算、保障已核定補助款。盧秀燕批評，中央藉著補助地方的生死大權修理各縣市政府，希望中央放下屠刀。

行政院發言人李慧芝表示，今年2月27日，行政院就已對新版財劃法提出覆議，指出修法錯誤的地方，特別是第16條之1規定不論是本島或離島，分母都是「全部直轄市及縣（市）」，將造成「非離島19個直轄市及縣(市)有0.2％額度未分配」，而「離島三縣(市)有99.8％額度未分配」等情形。

李慧芝指出，除此之外，還有分配指標權重導致城鄉差距擴大，以及事權分配等問題，都是行政院提出覆議的原因，但很遺憾覆議案遭到立院否決，目前統籌分配稅款無法完全分配的狀況，也是受到立法院三讀法律的限制。

此外，由於中央財源大幅減少，有限資源必需協助城鄉差距被擴大的地方，現在行政院與部會正在準備，將邀請22位縣市首長來討論，解決公式錯誤，事權分配以及城鄉不均等三大問題，期待能夠藉由中央與地方的共同討論尋求解方。