南投補助款暴減89億 許淑華憂心：社福、警消經費受衝擊

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣長許淑華表示，南投縣一般補助款大砍89億元，社福、基層經費全受影響。圖／南投縣政府提供
十五縣市首長今天召開記者會，要求中央恢復一般性補助款原有制度，強調補助款應「回歸公式、保障只增不減」南投縣長許淑華強調，新制不僅增加行政負擔，更讓地方財政陷入不確定風險，「中央應盡速檢討，讓地方安心規劃施政」。

南投縣政府指出，過去中央直接核定一般性補助款金額，地方政府可依此規劃年度預算。但新制下，補助金額僅為預估，多數還是由原計畫型補助改列，須地方提案審查通過後才能確定，且補助比率從原本100%降為最高90%，地方還得額外編列配合款，造成施政壓力倍增。

縣府統計，115年度南投獲配一般性補助款僅39億餘元，其中各部會專項補助27億餘元、社會福利補助12億元，比114年度減少高達89億元，降幅達69.5%。減少部分涵蓋正式編制人員薪資、警消超時加班費、國民年金、農保、老農津貼等基本支出，縣府被迫動用統籌分配稅款支應，財政調度壓力大增。

縣府強調，原有的一般性補助制度設有嚴謹的計算公式，會綜合考量各縣市財政缺口、人口規模、教育及社福需求、建設維運等指標，確保城鄉平衡。新制卻缺乏透明標準，導致地方難以預測可用資源，影響施政與政策推動。

許淑華表示，補助改為申請制，等於讓地方一年到頭都在「寫計畫、等審查」，既耗時又增加不確定性，更可能造成社福或警消等基礎支出缺口。她強調，南投是一個農業縣，基層需求龐大，中央必須保障地方能穩定運作。

縣府呼籲，中央應尊重財劃法精神，將補助制度公式化，恢復原有分配機制，以減少地方財政不確定性，讓縣市政府能專心推動建設與照顧民生。

