15縣市長捍衛補助款！黃敏惠批中央吃地方夠夠 一般性補助款名存實亡

嘉義市長黃敏惠下午北上與15縣市長開記者會，籲請中央盡速將明年未分配統籌款345億元全數分配地方，保障地方政府一般性補助今年不比去年少，以及計畫型補助不增加地方配合款比率等3項，總數增加實質提高地方財政收入，促進區域均衡發展。

黃敏惠表示，中央對地方財政協助分為統籌分配稅款、一般性補助及計畫型補助等3種類型，其中統籌分配稅款為地方政府年度預算主要財源。此次財劃法修法，中央告訴大家統籌分配款增加4千多億，卻刪減或縮減一般性補助款及計劃性補助款，實際上，在地方政府的預算中並未實質增加，反而出現短少情況，中央是以話術誤導大眾。

中央以財劃法計算公式有誤為由，保留統籌稅款345億，至今未分配，但此經費攸關地方推動建設預算，籲請中央立刻依立法意旨全數分配，如有問題，後續再行研議處理分式。

市府財稅局長洪彩燕指出，嘉市今年統籌分配稅款42.71億元，加上一般性補助及計畫型補助共計150.71億元，但財劃法修正，明年統籌分配稅款約108.46億元，雖增加65.75億多元，但至今中央各部會通知補助款約僅42.43億元，總計150. 89億元。

洪彩燕表示，立法院修法增加地方統籌款，行政院卻反向刪減地方補助款。中央明年補助款比今年減少約65.57億元，中央藉改變補助辦法，增統籌款減補助款，一增一減，再加計事權下放及地方配合款比率提高，明年嘉市財政會更艱困。