中央減少補助54億元剝奪縣民權利 林茂盛喊「還給宜蘭」

行政院修正「中央對直轄市及縣市政府補助辦法」，宜蘭縣明年一般性補助款僅45億元，較去年94億元，對半大砍，另有新版的財劃法未分配款少了5億元，合計54億元沒拿到；更不合理的是部分補助款被轉為「計畫型補助」，縣府要負擔配合款，代理縣長林茂盛抗議中央，嚴重剝奪縣民權利。

台中市長盧秀燕今天號召藍白與無黨籍15個縣市首長齊聚台北，向中央提出三大訴求，包含合理分配統籌分配款、一般性補助款回歸公式設算、保障已核定補助款。她批評，中央不該集權、集錢，不該藉由補助款杯葛縣市政府施政，這是不道德的。

宜蘭代理縣長林茂盛表示，中央給宜蘭明年的一般性補助款僅45億元，較去年94億元，減少了49億元，完全違反「財政收支劃分法」保障地方財源的精神；而且根據新版的財劃法，中央目前還有超過340億元的未分配額度，宜蘭至少還應該獲得約5億元補助，因此宜蘭大概還有「54億元沒拿到」」

更不合理的是，原來有部分的補助經費，竟然被轉成「計畫型補助」，也就是中央補助的這部分經費，地方政府還必須自籌配合款經費，不僅增加財政壓力，也影響地方自主施政空間。

林茂盛表示，這些經費關係到教育、水利、道路、社福等政策推動，民生不能等待，懇請中央盡速將經費「還給宜蘭」，讓縣民看見中央地方攜手合作，拚出宜蘭人的好生活。