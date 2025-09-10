快訊

15縣市攜手發聯合聲明 楊文科籲中央盡速撥付給地方經費

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣長楊文科強調，中央與地方的心態是一體的，應共體時艱把事情做好，希望能盡速撥付給地方的經費，讓地方施政及服務不中斷。圖／縣府提供
新竹縣長楊文科今天北上參加「呼籲中央恢復一般性補助款」記者會，共15個縣市的首長一同與會，並提出十五縣市捍衛地方補助聯合聲明。楊文科強調，中央與地方的心態是一體的，應共體時艱把事情做好，希望能盡速撥付給地方的經費，讓地方施政及服務不中斷。

楊文科表示，不管是哪個政黨執政，提出來的制度都必須要可長可久，因為執政者會換人，因此要做長治久安的制度。財劃法修正通過這個方向是非常正確，指標也合理適當，通過後必須要依法實行，如果中央認為有不恰當的文字需要修改，應該請中央立即修改。

他認為這些文字，尤其第16條之1的部分沒有爭議、可執行的，以竹縣為例，原預期可分配253億元，然實際分配金額僅245.47億元，減少了近8億元，他呼籲「中央政府要以天下蒼生為念，盡速回補地方應獲分配款項。」

楊文科也提到，一般性的補助款應維持前一年的補助額度，但目前115年度核給方式是透過各部會分流往下補助，到現在只能確定核給新竹縣46億元，其餘還不確定，希望中央核給新竹縣115年一般性補助款的額度和114年度一樣，維持75.71億元。

另外，他也呼籲，新竹縣114年度一般性補助款預算數為75.71億元，遭中央刪減20.68億元後，只剩下55.03億元，讓縣府在教育、社福、道路養護、公共建設等很多民生領域的支出壓力變大，請中央盡速撥補新竹縣20.68億元，避免竹縣施政的推動受延宕。

