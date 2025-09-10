財劃法地方槓中央 黃敏惠：中央計算公式對小城市不利

台中市長盧秀燕今天號召藍白與無黨籍15個縣市首長齊聚台北，為財劃法共同向中央提出三大訴求，嘉市長黃敏惠上午參加中秋愛心伴手禮開賣記者會表示，所有的資源大部分仍掌握在中央，中央擁有更多的財力與資源，有權力分配。在分配過程，特別是跨縣市的部分，應該要更加均衡。嘉市人口面積少，在這麼小的基礎上，任何制度或方式，對我們來說都相對不利。

黃敏惠說，「若以人口來比，我們人口數相對較少；若以土地來比，我們土地規模也有限。在這麼小基礎上，任何制度或方式，對我們來說都相對不利。不過，制度終究還是得靠自己建立，我們只能自立自強。就像各個身心障礙團體和相關機構一樣，每個人都靠自己努力一步步站起來。當我們自立自強後，力量逐漸匯聚，就會形成正向循環，帶來更多支持與資源。就拿風災困境，我們看見大家同心協力力量。這就是我們前進的方向，即使外在環境不利，仍要靠自己努力，創造屬於我們的正向循環。」

副市長林瑞彥稍後參加心理健康月活動也表示，中央對地方財政協助不只是「統籌分配款」，實際上含3部分 ：第一統籌款，第二一般性補助款，第三計劃性補助款。這三項加總起來，才是中央對地方完整財政支持。然而，財劃法修正後，中央不斷強調縣市政府近年從中央多拿4千多億元，因此許多事情應由地方承擔。但中央只談統籌款的增加，卻忽略其他2項。

事實上，一般性補助款與計劃性補助款不僅沒有增加，反而減少約2千億元。加上中央以「事權下放」為由，要求地方承擔更多業務，同時提高計劃性補助款地方配合比例，等於地方須自己負擔更多支出。這些現象，中央沒有完整告訴大家。

因此，若把這些增減加總起來，地方政府到底有沒有獲得更多補助，其實仍不明確。媒體報導連綠營屏東、台南縣市都表達相同聲音，指出中央給地方補助實際縮減，這正是被忽略部分，計劃性補助款與一般性補助款減少。