屏縣將有46億元財政缺口 周春米：盼各縣市被公平對待
立法院修正「財政收支劃分法」部分條文後，屏東縣將出現46億元財政缺口，屏東縣長周春米8日北上拜訪行政院，建請二度修法讓地方政府能得到公平的對待；今天她出席核安演習時再次強調，公平分配實現各縣市財政均衡是重要課題，希望行政院與立法院能聽取各縣市聲音。
周春米因縣府不知該如何編列明年度總預算的窘境，8日再度北上拜訪行政院，釐清中央補助狀況，並建請二度修法，讓每個地方政府均能得到公平的對待。她當時指出，屏東縣3大塊的補助款增減相抵之後，出現46億元的財政缺口。
周春米今天出席核安演習時指出，立法院去年底修正財劃法，雖然美其名說要讓地方自主財源增加，但事實上中央財政餅就這麼大，如何讓每個縣市分配公平，財政均衡才是重點，而非強者更強、富者更富。
她說，目前確認屏東縣統籌分配款是264億元，但加上一般性與計畫型補助，卻比去年預算減少了46億元，預估明年將有約50億元的預算缺口，這會讓屏東縣現階段正要啟動的建設中斷，讓縣府非常憂心。
她說，隨著議會開議在即，需確立明確的預算規模，而地方相關財源明確性不足，無論是縣府還是鄉鎮市公所，都會面臨挑戰且非常辛苦。因此希望行政院與立法院能聽到各縣市的聲音，更嚴肅的面對財劃法的修正，同時也在中央支持下讓屏東縣明年預算更充足，確保建設進度不落後。
