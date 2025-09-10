快訊

「永遠的阿公」林義雄辭世！曾獲終身貢獻獎 享耆壽90歲

網紅要如何課稅？ 財政部賦稅署公布「2關鍵重點」

最新進度曝光！柯文哲交保抗告狀 台北地院確定明天「整卷」送高等法院

屏縣將有46億元財政缺口 周春米：盼各縣市被公平對待

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
財劃法修正後屏東縣將出現46億元財政缺口，屏東縣長周春米（中）今日出席核安演習時表示，希望行政院與立法院能聽取各縣市聲音。記者潘奕言／攝影
財劃法修正後屏東縣將出現46億元財政缺口，屏東縣長周春米（中）今日出席核安演習時表示，希望行政院與立法院能聽取各縣市聲音。記者潘奕言／攝影

立法院修正「財政收支劃分法」部分條文後，屏東縣將出現46億元財政缺口，屏東縣長周春米8日北上拜訪行政院，建請二度修法讓地方政府能得到公平的對待；今天她出席核安演習時再次強調，公平分配實現各縣市財政均衡是重要課題，希望行政院與立法院能聽取各縣市聲音。

周春米因縣府不知該如何編列明年度總預算的窘境，8日再度北上拜訪行政院，釐清中央補助狀況，並建請二度修法，讓每個地方政府均能得到公平的對待。她當時指出，屏東縣3大塊的補助款增減相抵之後，出現46億元的財政缺口。

周春米今天出席核安演習時指出，立法院去年底修正財劃法，雖然美其名說要讓地方自主財源增加，但事實上中央財政餅就這麼大，如何讓每個縣市分配公平，財政均衡才是重點，而非強者更強、富者更富。

她說，目前確認屏東縣統籌分配款是264億元，但加上一般性與計畫型補助，卻比去年預算減少了46億元，預估明年將有約50億元的預算缺口，這會讓屏東縣現階段正要啟動的建設中斷，讓縣府非常憂心。

她說，隨著議會開議在即，需確立明確的預算規模，而地方相關財源明確性不足，無論是縣府還是鄉鎮市公所，都會面臨挑戰且非常辛苦。因此希望行政院與立法院能聽到各縣市的聲音，更嚴肅的面對財劃法的修正，同時也在中央支持下讓屏東縣明年預算更充足，確保建設進度不落後。

行政院 財政收支劃分法

延伸閱讀

談新版財劃法 周春米：屏東出現46億元缺口

周春米與譚艾珍、歐陽靖「新醬」三代對談 南國漫讀節感受屏東多元文化

接見屏東優秀選手 周春米頒獎金勉續「穿金戴銀」

屏東在地青年籲核三公投「不同意」 周春米送青草茶加油打氣

相關新聞

財劃法爭議…卓揆酸同意覆議就解決 國民黨團：民進黨惡搞全民

「財政收支劃分法」去年底修法後，為地方政府增財源，但地方政府反映明年統籌分配稅款短少，行政院將矛頭指向公式錯誤。行政院長...

財劃法地方槓中央 黃敏惠：中央計算公式對小城市不利

台中市長盧秀燕今天號召藍白與無黨籍15個縣市首長齊聚台北，為財劃法共同向中央提出三大訴求，嘉市長黃敏惠上午參加中秋愛心...

屏縣將有46億元財政缺口 周春米：盼各縣市被公平對待

立法院修正「財政收支劃分法」部分條文後，屏東縣將出現46億元財政缺口，屏東縣長周春米8日北上拜訪行政院，建請二度修法讓地...

蔣萬安批中央「這是會持家的政府？」 綠議員嗆：無喙講家己

藍白15縣市首長今開記者會捍衛地方財源，行政院長卓榮泰嘆可惜，表示若當時接受覆議就可解決。蔣萬安回擊卓說法避重就輕。民進...

藍白15縣市首長為財源請命 盧秀燕籲中央：放下屠刀

台中市長盧秀燕今天號召藍白與無黨籍15個縣市首長齊聚台北，共同向中央提出三大訴求，包含合理分配統籌分配款、一般性補助款回歸公式設算、保障已核定補助款。盧秀燕批評，中央藉著補助地方的生死大權修理各縣市政府，希望中央放下屠刀。

15藍白縣市首長捍衛地方財源 新北綠黨團反批：卸責中央

財劃法分配地方關注，全台15個藍白縣市首長今天齊聚台北，呼籲中央盡速處理爭議。新北市民進黨團發稿指出，藍白聯手倉促通過財...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。