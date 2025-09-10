蔣萬安批中央「這是會持家的政府？」 綠議員嗆：無喙講家己

藍白15縣市首長今開記者會捍衛地方財源，行政院長卓榮泰嘆可惜，表示若當時接受覆議就可解決。蔣萬安回擊卓說法避重就輕。民進黨議員何孟樺反批「到處亂噴政治口水的是蔣萬安。」

對於蔣萬安也批評中央年年超徵，卻又舉債編列特別預算，質疑「這是一個會持家的政府？」何孟樺說，蔣萬安沒說的是，說起超徵台北市也不遑多讓。不僅去年超徵29.92億、2022年超徵16.12億、2021年超徵32.26億。從2019年以來，台北市幾乎年年超徵，讓市府的累計賸餘達到達539億元！

何孟樺說，「有喙講別人，無喙講家己」正是藍白15位縣市首長召開這場記者會的最佳寫照。回想幾個月前，藍白縣市首長對行政院的提醒充耳不聞，對自家立委的惡法讚譽有加，如今居然還有臉反過來批評中央政府，這15位縣市首長的臉皮厚度，實在連麵包超人都要自嘆弗如。

何孟樺今天在臉書提到，藍白主導的財劃法修正，是因國民黨立委傅崐萁、林思銘、王鴻薇規避正常審議，直至院會三讀才署名提出的再修正動議公式分母錯誤，造成連江縣分得的統籌分配款比修法前還少，更有345億成為看得到吃不到的幽靈款項。

她也批蔣萬安不肯面對自己正是助長惡果的元凶之一，何孟樺說，早在今年2月，行政院提起覆議時，就已清楚說明第16條修法所訂新公式，會產生無法分配額度。立法者作死藍營縣市，蔣萬安不尋求繫鈴人解鈴，卻反過來要根本沒有立法權，早就作出提醒，還要承擔苦果的中央政府幫忙擦屁股。這不是政治口水，什麼才是政治口水？