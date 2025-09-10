15藍白縣市首長捍衛地方財源 新北綠黨團反批：卸責中央

快訊

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議會民進黨團總召。圖／本報資料照片
財劃法分配地方關注，全台15個藍白縣市首長今天齊聚台北，呼籲中央盡速處理爭議。新北市民進黨團發稿指出，藍白聯手倉促通過財劃法，造成公式錯誤、縣市財政分配失衡，國民黨修法時未與行政部門充分溝通，如今地方財政大亂，卻把修法漏洞卸責中央是不負責任，呼籲藍白回頭是岸回歸專業與行政部門多加溝通，為地方謀福利。

新北市民進黨團總召廖宜琨指出，國民黨當初僅花三分鐘就將新版財劃法送出委員會又強行三讀，立法過程粗糙，既未逐條審議，更沒有與行政部門溝通，最終公式錯誤，窮縣市沒錢可用，且新版財劃法下，新北市人均分配仍敬陪末座，市長侯友宜在修法前頻頻抱怨統籌分配款對新北不公，結果修法後卻被藍白自己人「創空 (tshòng-khang)」，依舊是全國人均最低諷刺至極。藍白合力倉促修法，漏洞百出讓地方財政陷入困境，更把城鄉差距推得更大，國民黨卻怪財政部沒有提醒修法BUG，實在是秀下限。

副召蘇錦雄指出，新公式造成資源分配嚴重失衡，離島與偏鄉縣市財源不足，許多地方政府至今編不出預算，修法前開開心心從中央挖錢，修法後卻發現345億無法分配，國民黨亂修法，最後讓地方首長面臨「錢不夠、預算編不出來」的窘境連藍營執政縣市都受不了，真是笑死人。

書記長顏蔚慈批評，民進黨在議會已多次提醒侯市府，藍白版財劃法對新北不公平，而且權責未定將來一定出事情，侯友宜仍堅稱要求儘速實施，現在才發覺歹事大條。原來藍白合就是將國政當兒戲，財劃法亂修一通現在自食惡果。

