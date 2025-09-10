財劃法爭議…卓揆酸同意覆議就解決 國民黨團：民進黨惡搞全民

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院長卓榮泰。記者林澔一／攝影
財政收支劃分法」去年底修法後，為地方政府增財源，但地方政府反映明年統籌分配稅款短少，行政院將矛頭指向公式錯誤。行政院長卓榮泰今說「如果當初同意覆議，即可解決」。國民黨立院黨團下午發聲明質疑，要問卓榮泰、賴清德總統，面對罷免「32比0」，反省方式就是想盡各種手段剋扣地方政府的「補助款」，讓統籌分配稅款的法源及分配機制形同虛設，任憑其喜好私相授受，等地方政府跪求施捨嗎？國民黨團絕不接受。

國民黨團表示，行政院把地方建設經費、弱勢救助經費當作鬥爭在野黨地方首長的作法，不只反法治，更反民主，民進黨到現在還在惡搞全民，這是有在反省的樣子嗎？

國民黨團指出，中央政府對地方政府的補助大幅刪減，例如台中捷運藍線一口氣少了39億元，這不是癱瘓地方政府、阻撓地方發展又是什麼？難道只有光（綠）電、綠營執政縣市才會給錢？卓榮泰、賴清德此等作為，就是在當土皇帝，就是要地方政府向中央乞討，惡毒之心，其心可誅。

國民黨團總結，當家鬧事民進黨最會，現在民進黨打手側翼狂打修法瑕疵，請問財劃法修法過程中，行政院的修法版本在哪裡？行政院到現在針對統籌分配稅款最新的分配公式有對外公布嗎？都沒有。卓榮泰是在解決問題？還是在藉機鬧事，人民自有公斷。

行政院 國民黨 卓榮泰 補助款 財政收支劃分法

