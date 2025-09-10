藍白15縣市長捍衛地方財源 黃敏惠批中央詐騙「吃地方夠夠」

中央統籌分配稅款與補助款爭議延燒，藍白執政15縣市首長到台北市召開記者會，提出三大建議。其中，嘉義市長黃敏惠以詐騙形容，感覺中央一直告訴大家統籌分配款增加4千多億，但是個縣市裡面沒有增加反倒減少；這樣做法「吃地方夠夠」。

她說，每個縣市長要「扶家」心中都煩惱怎麼編列明年度預算。更遺憾中央在9月4日找民進黨執政縣市開會，「我們一直等不到很憂慮，感謝盧市長提出召開會議，我們一呼百應，蔣萬安市長馬上做安排。」每個縣市的心聲就是中央用話術欺騙。

黃敏惠說，原先財劃法就是給人黑箱、不公平、顏色審查，所以才會要修正，將餅做大。然而，現在一般性補助款已名存實亡，剩下計畫性補助會有黑箱、顏色審查疑慮，中央這樣的做法，就是「吃地方夠夠」。

彰化縣長王惠美表示，稅收減少加上景氣關係，明年彰化縣預算會有90多億元差額，如今學校用電、班班有冷氣及維修、多元的生理用品，以及縣市的道路等，加總會要有4億元多元預算，現在不太能有這些預算編列。

她呼籲，這樣的中央請客、地方沒有辦法埋單，過去太多案例，呼籲中央審慎考量到財政收支劃分法，需要按照比例去修法，行政院趕緊與立法院溝通處理。