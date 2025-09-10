快訊

遭考生抨擊...作文題「我的媽媽是代理孕母」掀議 承辦北模翰林出版致歉了

興達電廠爆炸！天然氣洩漏點找到了 台電道歉喊不會逃避責任

遭考生抨擊！作文題「我的媽媽是代理孕母」掀議 承辦北模翰林出版致歉了

聽新聞
0:00 / 0:00

藍白15縣市長捍衛地方財源 黃敏惠批中央詐騙「吃地方夠夠」

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
藍白執政15縣市首長到台北市召開記者會。記者邱書昱／攝影
藍白執政15縣市首長到台北市召開記者會。記者邱書昱／攝影

中央統籌分配稅款與補助款爭議延燒，藍白執政15縣市首長到台北市召開記者會，提出三大建議。其中，嘉義市長黃敏惠以詐騙形容，感覺中央一直告訴大家統籌分配款增加4千多億，但是個縣市裡面沒有增加反倒減少；這樣做法「吃地方夠夠」。

她說，每個縣市長要「扶家」心中都煩惱怎麼編列明年度預算。更遺憾中央在9月4日找民進黨執政縣市開會，「我們一直等不到很憂慮，感謝盧市長提出召開會議，我們一呼百應，蔣萬安市長馬上做安排。」每個縣市的心聲就是中央用話術欺騙。

黃敏惠說，原先財劃法就是給人黑箱、不公平、顏色審查，所以才會要修正，將餅做大。然而，現在一般性補助款已名存實亡，剩下計畫性補助會有黑箱、顏色審查疑慮，中央這樣的做法，就是「吃地方夠夠」。

彰化縣長王惠美表示，稅收減少加上景氣關係，明年彰化縣預算會有90多億元差額，如今學校用電、班班有冷氣及維修、多元的生理用品，以及縣市的道路等，加總會要有4億元多元預算，現在不太能有這些預算編列。

她呼籲，這樣的中央請客、地方沒有辦法埋單，過去太多案例，呼籲中央審慎考量到財政收支劃分法，需要按照比例去修法，行政院趕緊與立法院溝通處理。

財劃法 補助款 盧秀燕 黃敏惠

延伸閱讀

影／月餅價調漲 嘉市秋節挺弱勢…伴手禮開賣不受影響愛加倍

黃敏惠澄清網傳颱風倒樹未清除假訊息批詐騙 警方鎖定造謠者偵辦

李乾龍點名適合國民黨主席 嘉市長黃敏惠回應了

黃敏惠投下公投票：少數服從多數、多數尊重少數不要流於對立

相關新聞

15縣市連署喊話！雲林漁業調查400萬被砍剩6萬 張麗善：情何以堪

中央統籌分配稅款與補助款爭議延燒，台中市長盧秀燕今召集藍、白與無黨籍執政共15縣市首長聯合簽署聲明，雲林縣長張麗善說，中...

15藍白縣市首長捍衛地方財源 新北綠黨團反批：卸責中央

財劃法分配地方關注，全台15個藍白縣市首長今天齊聚台北，呼籲中央盡速處理爭議。新北市民進黨團發稿指出，藍白聯手倉促通過財...

財劃法爭議…卓揆酸同意覆議就解決 國民黨團：民進黨惡搞全民

「財政收支劃分法」去年底修法後，為地方政府增財源，但地方政府反映明年統籌分配稅款短少，行政院將矛頭指向公式錯誤。行政院長...

藍白15縣市長捍衛地方財源 黃敏惠批中央詐騙「吃地方夠夠」

中央統籌分配稅款與補助款爭議延燒，藍白執政15縣市首長到台北市召開記者會，提出三大建議。其中，嘉義市長黃敏惠以詐騙形容，...

盧秀燕率15藍白縣市首長發表聯合聲明 捍衛地方財源

國民黨和民眾黨主導的「財劃法」修法去年三讀通過，但近期財政部公布明年各地方統籌分配稅款時，卻因各地算法與中央不同而引發爭...

苗栗全國唯一被財政控管 鍾東錦曝1變化：計畫補助將非常吃力

中央統籌分配稅款與補助款爭議，全台唯一被財政控管的苗栗縣長鍾東錦今天表示，苗栗是全台唯一被財政控管，但管理辦法又將財政控...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。