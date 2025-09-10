盧秀燕率15藍白縣市首長發表聯合聲明 捍衛地方財源

國民黨和民眾黨主導的「財劃法」修法去年三讀通過，但近期財政部公布明年各地方統籌分配稅款時，卻因各地算法與中央不同而引發爭議，台中市長盧秀燕今天號召藍白15縣市首長齊聚台北市，共同發表聯合聲明捍衛地方補助款。

藍白15縣市首長聯合聲明表示，行政院自今年5月違法刪減各地方政府一般性補助款後，陸續又縮減114、115年度社福、教育、捷運等該給各地方的計畫型補助款；8月又留有345億元統籌分配款未分配，8月底行政院修正新版補助辦法更將一般性補助款改為不透明的申請制，且未依法保障各地方政府獲配一般性補助款「不少於修法前」。地方政府深感財政壓力與施政衝擊非同小可，為守護建設與民生服務。