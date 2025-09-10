快訊

遭考生抨擊...作文題「我的媽媽是代理孕母」掀議 承辦北模翰林出版致歉了

興達電廠爆炸！天然氣洩漏點找到了 台電道歉喊不會逃避責任

遭考生抨擊！作文題「我的媽媽是代理孕母」掀議 承辦北模翰林出版致歉了

盧秀燕率15藍白縣市首長發表聯合聲明 捍衛地方財源

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
藍白15縣市首長今天齊聚台北市，共同發表聯合聲明捍衛地方補助款，新北市長侯友宜（中）發言完後與台北市長蔣萬安（左）及台中市長盧秀燕（右）等人致意後先行離開。記者余承翰／攝影
藍白15縣市首長今天齊聚台北市，共同發表聯合聲明捍衛地方補助款，新北市長侯友宜（中）發言完後與台北市長蔣萬安（左）及台中市長盧秀燕（右）等人致意後先行離開。記者余承翰／攝影

國民黨民眾黨主導的「財劃法」修法去年三讀通過，但近期財政部公布明年各地方統籌分配稅款時，卻因各地算法與中央不同而引發爭議，台中市長盧秀燕今天號召藍白15縣市首長齊聚台北市，共同發表聯合聲明捍衛地方補助款

藍白15縣市首長聯合聲明表示，行政院自今年5月違法刪減各地方政府一般性補助款後，陸續又縮減114、115年度社福、教育、捷運等該給各地方的計畫型補助款；8月又留有345億元統籌分配款未分配，8月底行政院修正新版補助辦法更將一般性補助款改為不透明的申請制，且未依法保障各地方政府獲配一般性補助款「不少於修法前」。地方政府深感財政壓力與施政衝擊非同小可，為守護建設與民生服務。

國民黨和民眾黨主導的「財劃法」修法去年三讀通過，但近期財政部公布明年各地方統籌分配稅款時，卻因各地算法與中央不同而引發爭議，基隆市長謝國樑（左起）、宜蘭縣代理縣長林茂盛、新竹縣長楊文科、新竹市代理市長邱臣遠、苗栗縣長鍾東錦、台北市長蔣萬安 、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、桃園市副市長王明鉅、花蓮縣長徐榛蔚、南投縣長許淑華、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、台東縣長饒慶鈴藍白15縣市首長齊聚台北市，共同發表聯合聲明捍衛地方補助款。記者余承翰／攝影
國民黨和民眾黨主導的「財劃法」修法去年三讀通過，但近期財政部公布明年各地方統籌分配稅款時，卻因各地算法與中央不同而引發爭議，基隆市長謝國樑（左起）、宜蘭縣代理縣長林茂盛、新竹縣長楊文科、新竹市代理市長邱臣遠、苗栗縣長鍾東錦、台北市長蔣萬安 、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、桃園市副市長王明鉅、花蓮縣長徐榛蔚、南投縣長許淑華、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、台東縣長饒慶鈴藍白15縣市首長齊聚台北市，共同發表聯合聲明捍衛地方補助款。記者余承翰／攝影
國民黨和民眾黨主導的「財劃法」修法去年三讀通過，但近期財政部公布明年各地方統籌分配稅款時，卻因各地算法與中央不同而引發爭議，台中市長盧秀燕（中）今天號召藍白15縣市首長齊聚台北市，共同發表聯合聲明捍衛地方補助款。記者余承翰／攝影
國民黨和民眾黨主導的「財劃法」修法去年三讀通過，但近期財政部公布明年各地方統籌分配稅款時，卻因各地算法與中央不同而引發爭議，台中市長盧秀燕（中）今天號召藍白15縣市首長齊聚台北市，共同發表聯合聲明捍衛地方補助款。記者余承翰／攝影

藍白 補助款 國民黨 民眾黨 盧秀燕

延伸閱讀

15藍白縣市齊聚捍衛地方財源 侯友宜：這不是對抗是理性溝通

【重磅快評】視盧秀燕爭補助為前哨戰是賴清德的休養生息？

民進黨：盧秀燕應找藍委上數學課 更應回應垃圾山爭議

盧秀燕不選國民黨主席 羅智強：確保只有「一個太陽」2028就能贏

相關新聞

15縣市連署喊話！雲林漁業調查400萬被砍剩6萬 張麗善：情何以堪

中央統籌分配稅款與補助款爭議延燒，台中市長盧秀燕今召集藍、白與無黨籍執政共15縣市首長聯合簽署聲明，雲林縣長張麗善說，中...

15藍白縣市首長捍衛地方財源 新北綠黨團反批：卸責中央

財劃法分配地方關注，全台15個藍白縣市首長今天齊聚台北，呼籲中央盡速處理爭議。新北市民進黨團發稿指出，藍白聯手倉促通過財...

財劃法爭議…卓揆酸同意覆議就解決 國民黨團：民進黨惡搞全民

「財政收支劃分法」去年底修法後，為地方政府增財源，但地方政府反映明年統籌分配稅款短少，行政院將矛頭指向公式錯誤。行政院長...

藍白15縣市長捍衛地方財源 黃敏惠批中央詐騙「吃地方夠夠」

中央統籌分配稅款與補助款爭議延燒，藍白執政15縣市首長到台北市召開記者會，提出三大建議。其中，嘉義市長黃敏惠以詐騙形容，...

盧秀燕率15藍白縣市首長發表聯合聲明 捍衛地方財源

國民黨和民眾黨主導的「財劃法」修法去年三讀通過，但近期財政部公布明年各地方統籌分配稅款時，卻因各地算法與中央不同而引發爭...

苗栗全國唯一被財政控管 鍾東錦曝1變化：計畫補助將非常吃力

中央統籌分配稅款與補助款爭議，全台唯一被財政控管的苗栗縣長鍾東錦今天表示，苗栗是全台唯一被財政控管，但管理辦法又將財政控...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。