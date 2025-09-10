苗栗全國唯一被財政控管 鍾東錦曝1變化：計畫補助將非常吃力

快訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
苗栗縣長鍾東錦。圖／聯合報系資料照片
苗栗縣長鍾東錦。圖／聯合報系資料照片

中央統籌分配稅款與補助款爭議，全台唯一被財政控管的苗栗縣鍾東錦今天表示，苗栗是全台唯一被財政控管，但管理辦法又將財政控管拿掉，將苗栗直接跳升一級財政，未來爭取計畫型補助對苗栗來說，會非常吃力。

鍾東錦也引用賴清德總統先前接受媒體專訪說的話，表示台灣「需要休養生息、希望朝野和諧」。鍾說，既然要和諧，呼籲行政院應該開誠布公，並稱中央也很懂不會不知道，應做最合理分配，如果確定之後變成可長可久制度，中央地方一起努力，將台灣建設更好，讓住在台灣的鄉親覺得幸福快樂，這才是最重要。

財劃法及補助款爭議，藍白等15縣市首長今天開記者會並簽署聯合聲明。一同簽署聯合聲明的苗栗縣長鍾東錦表示，政治應該比較害怕的是「不確定性」，這次難得修財劃法，應該中央地方合作，建立可長可久制度，盡量公平，他看法也與今天簽署的聯合聲明一樣。

不過鍾東錦特別提到苗栗縣的狀況，因苗栗縣是現在全台灣唯一被「財政控管」的縣市，負債比超過50%，雖財劃法改了之後分母可能會變化、分子變大，數值會調整，苗栗還是唯一被財政控管，但管理辦法又將財政控管拿掉，將苗栗直接跳升成一級財政，未來爭取計畫行補助，對苗栗會非常吃力，審計會逼得苗栗必須要還債。

苗栗縣長鍾東錦今天表示，苗栗是全台唯一被財政控管，但管理辦法又將財政控管拿掉，將苗栗直接跳升一級財政，未來爭取計畫型補助對苗栗來說，會非常吃力。圖／引用自UDN直播
苗栗縣長鍾東錦今天表示，苗栗是全台唯一被財政控管,但管理辦法又將財政控管拿掉,將苗栗直接跳升一級財政,未來爭取計畫型補助對苗栗來說,會非常吃力。圖／引用自UDN直播

