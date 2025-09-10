召集藍白15縣市首長為地方財源請命 盧秀燕喊話中央「放下屠刀」

台中市長盧秀燕今天號召藍白與無黨籍15個縣市首長齊聚台北，共同向中央提出三大訴求，包含合理分配統籌分配款、一般性補助款回歸公式設算、保障已核定補助款。盧秀燕批評，中央藉著補助地方的生死大權修理各縣市政府，希望中央放下屠刀。

盧秀燕說，誠懇呼籲中央政府以民為本、以民為念，和全台灣22個地方縣市政府建立良好的夥伴關係，顧民生、拚經濟、做建設，但中央卻藉補助地方預算的生死大權，修理刁難各地方縣市政府，大砍補助款，已經影響地方施政。

盧秀燕表示，為了地方民眾的權益與建設，縣市首長必須挺身而出，否則有愧民眾；她希望中央政府放下屠刀，放下這把大砍地方政府補助款和分配款的屠刀，依照財劃法修法精神，依公式公開、透明、比照過去補助地方經費。

「不要忘記中央政府的稅收來自全國各地方縣市民眾繳納！」盧秀燕喊話，中央不該集權、集錢，不該藉由補助款杯葛地方政府施政，這是不道德的。她強調，地方政府做得好，中央才會好，國家才會好，大家要一起努力。

盧秀燕也為今天無法到場的連江縣長王忠銘帶話，他說，王表示離島比本島縣市更加弱勢，但中央不僅沒有額外照顧弱勢的離島，還讓補助款與分配款不增反減，希望就算無法增加，至少不要減少。