財劃法卓榮泰嘆可惜 蔣萬安回擊：少點政治口水多點辦法
中央統籌分配稅款與補助款爭議延燒，藍白執政15縣市首長今開記者會捍衛地方財源，行政院長卓榮泰今回應可惜，表示若當時接受行政院覆議，應就可解決。蔣萬安回擊卓的說法，表示這是避重就輕，並籲卓「少一點政治口水，多一點辦法。」
藍白15縣市今天簽署聯合聲明，捍衛地方財源，今天行政院長卓榮泰對於15縣市簽署聯合聲明，表示如果當時有接受行政院覆議，就應該可解決，並稱本周內就會分時間邀請他們來，就解決問題的最終方式，要怎麼來處理。
對於卓榮泰的說法，蔣萬安表示，他認為，這是避重就輕，如果真的願意落實地方自治，及解決長期地方中央財政失衡，就應該面對問題解決問題，少一點政治口水，多一點辦法。
