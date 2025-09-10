快訊

不缺電？高雄興達電廠爆炸 議員爆已除役大林電廠五號機急啟動發電

召集藍白15縣市首長為地方財源請命 盧秀燕喊話中央「放下屠刀」

2奈米洩密案！傳河合利樹缺席總統府行程 赴台積電向魏哲家道歉

聽新聞
0:00 / 0:00

財劃法卓榮泰嘆可惜 蔣萬安回擊：少點政治口水多點辦法

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安回擊卓的說法，表示這是避重就輕，並籲卓「少一點政治口水，多一點辦法。」圖／截自udn直播
蔣萬安回擊卓的說法，表示這是避重就輕，並籲卓「少一點政治口水，多一點辦法。」圖／截自udn直播

中央統籌分配稅款與補助款爭議延燒，藍白執政15縣市首長今開記者會捍衛地方財源，行政院卓榮泰今回應可惜，表示若當時接受行政院覆議，應就可解決。蔣萬安回擊卓的說法，表示這是避重就輕，並籲卓「少一點政治口水，多一點辦法。」

藍白15縣市今天簽署聯合聲明，捍衛地方財源，今天行政院長卓榮泰對於15縣市簽署聯合聲明，表示如果當時有接受行政院覆議，就應該可解決，並稱本周內就會分時間邀請他們來，就解決問題的最終方式，要怎麼來處理。

對於卓榮泰的說法，蔣萬安表示，他認為，這是避重就輕，如果真的願意落實地方自治，及解決長期地方中央財政失衡，就應該面對問題解決問題，少一點政治口水，多一點辦法。

行政院 卓榮泰 補助款 財劃法 蔣萬安

延伸閱讀

縣市長齊聚…蔣萬安怒轟「這是會持家的政府？」 要賴清德到地方苦民所苦

捍衛地方財源 盧秀燕蔣萬安等藍白15首長簽署聯合聲明

柯文哲念「雙子星怎蓋這麼慢？」蔣萬安僅笑回謝謝

讓市民多背債7萬？自救會呼籲蔣萬安市長停止社子島計畫

相關新聞

召集藍白15縣市首長為地方財源請命 盧秀燕喊話中央「放下屠刀」

台中市長盧秀燕今天號召藍白與無黨籍15個縣市首長齊聚台北，共同向中央提出三大訴求，包含合理分配統籌分配款、一般性補助款回...

縣市長齊聚…蔣萬安怒轟「這是會持家的政府？」 要賴清德到地方苦民所苦

中央統籌分配稅款與補助款爭議延燒，台中市長盧秀燕今召集藍、白與無黨籍執政共15縣市首長，在北市開記者會。北市長蔣萬安致詞...

捍衛地方財源 盧秀燕蔣萬安等藍白15首長簽署聯合聲明

中央統籌分配稅款與補助款爭議延燒，台中市長盧秀燕今召集藍、白與無黨籍執政共15縣市首長，在北市開記者會。一開始15縣市首...

坦言財劃法公式有瑕疵 朱立倫：政院重提正確試算另提修法

新版「財劃法」被指水平分配公式有誤，導致有345億元無法完全分配。國民黨主席朱立倫今天表示，不容否認在公式設計上，分母的...

財劃法卓榮泰嘆可惜 蔣萬安回擊：少點政治口水多點辦法

中央統籌分配稅款與補助款爭議延燒，藍白執政15縣市首長今開記者會捍衛地方財源，行政院長卓榮泰今回應可惜，表示若當時接受行...

財劃法爭議延燒！王明鉅轟：中央拿千億補台電 卻跟地方斤斤計較

財政收支劃分法修法爭議延燒，台中市長盧秀燕今號召全台15個縣市開記者會向中央喊話。代表桃園市出席的副市長王明鉅表示，中央...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。