財劃法爭議延燒！王明鉅轟：中央拿千億補台電 卻跟地方斤斤計較

財政收支劃分法修法爭議延燒，台中市長盧秀燕今號召全台15個縣市開記者會向中央喊話。代表桃園市出席的副市長王明鉅表示，中央明明有很多錢，卻因錯誤的能源政策浪費大量資源，反過來跟地方斤斤計較；行政院長卓榮泰曾說要跟地方開會協調，也希望中央盡速作業。

桃園市長張善政今未出席，引發外界關注。王明鉅致詞時重申，張是因為在復興區有重要且早已安排的行程無法離開，才由他代表出席。

王明鉅表示，立法院通過財政收支劃分法對桃園「非常、非常、非常、非常、非常重要」，此法讓桃園可以多獲得295億預算，但很不幸中央同時大砍計畫性補助200億，實質增加有限。

王明鉅表示，桃園在過去12年增加了30萬人口，相較全台人口從2400萬減少至2332萬、流失160萬人的趨勢，桃園的人口成長更凸顯財政收支劃分法修法的重要性。

他直言地方有許多中央無法完全了解的需求，包括瓶頸道路、交通改善、教育補強等，其中，大溪交通改善計畫需要50幾億，市立醫院建設需要150億，這些都是桃園急需的政策，但中央卻從其他地方扣回補助。

王明鉅說，中央雖然有很多錢，卻因錯誤的能源政策浪費大量資源，把本來可以分給地方的1、2千億拿去貼補台電電費；過去到未來20幾年的電費總支出可能超過5兆，每年超過2000億，他實在不解為何中央要購買昂貴的再生能源，卻廢除便宜的核電，不僅製造汙染還危害民眾健康。

王明鉅也強調，中央聲稱公式計算錯誤，他個人認為完全沒算錯，這是中央故意要凸顯某些問題；能源政策可以省下這麼多錢卻不省，反而浪費資源後與地方計較幾十億，做法並不妥當；地方政府有太多事情要做，希望中央能及時重新思考，也呼籲中央盡快召開與地方首長的協調會議，解決相關問題。