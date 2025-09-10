縣市長齊聚…蔣萬安怒轟「這是會持家的政府？」 要賴清德到地方苦民所苦

中央統籌分配稅款與補助款爭議延燒，台中市長盧秀燕今召集藍、白與無黨籍執政共15縣市首長，在北市開記者會。北市長蔣萬安致詞時，怒批中央政府「這是會持家的政府嗎？」並喊話賴清德總統、院長卓榮泰到地方看看，「苦民所苦、為所當為。」

蔣萬安今天下午與其他藍白14縣市首長捍衛地方財源，蔣萬安說，中央政府已經連續好幾年超徵稅收好幾千億元，但他會告訴你「這是經濟發展超乎預期」，蔣說，「錯了，這是這個政府沒有精準預測經濟發展的能力」，因此連續幾年，編列收支不相符的預算，不然就是刻意低估收入，然後以自己的意思，來使用這些超徵的收入。

蔣提到，今天行政院遲遲不分配345億元的統籌款，還要將原本有客觀公正計算公式的一般補助款，改為審查制，甚至將原本要已經核定的計畫補助款，遲遲沒有下文，這讓地方無所適從，也沒有辦法精準編列下一年度預算。尤其預算會期就在開始，今天我們站出來，就是要「地方包圍中央」，爭取地方自治的主體性，不要處處受制中央、看中央臉色。

蔣萬安說，他們今天站出來，就是要為地方弱勢、教育、攸關民生的軌道預算等發聲，去年立法院修正財劃法，最重要精神就是要改變長期「大中央、小地方」的型態，不僅要落實地方自治，也要讓第一線直接攸關民眾權益的地方政府，能有更合理的預算規模，來照顧民眾，發展地方建設，「請賴清德總統、卓榮泰院長到地方看看，聽聽地方聲音，苦民所苦、為所當為。