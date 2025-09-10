15藍白縣市齊聚捍衛地方財源 侯友宜：這不是對抗是理性溝通

財劃法分配地方關注，台中市長盧秀燕今號召全台15個藍白縣市首長齊聚台北籲中央盡速處理財劃法與地方補助款爭議。新北市長侯友宜今天第一個發言表示，財劃法本質是人民納稅錢，不分黨派、不分顏色，必須要合理分配讓地方發展，「這不是對抗，而是理性溝通」，應在公開、透明、理性的機制下溝通，並訂定公平的分配原則。

侯友宜致詞時，先感謝盧秀燕為這件事奔波，他指出，財劃法朝野有不同意見想法，中央開始釋出善意，希望針對分配跟地方首長好好溝通「這份善意我都接受到了」，但他強調，財劃法本質是人民納稅錢，中央、地方要有合理分配，才能讓地方發展。

侯友宜強調，財劃法好不容易修正了，接下來的重點就是「事權分配」，如中央過去承諾推動的政策，不要變成中央請客、地方埋單，要透過完整公開透明方式，並經過充分討論後，大家共同面對。如新北捷運系統，115年度預算被砍了90億占了72％，統籌分配稅款到地方後，這些會不會吃到統籌分配稅的錢，要講清楚。

侯友宜也說，一般性補助款要清楚說明計算方式，這樣各縣市政府編列預算才有脈絡可循，否則今年大家編預算非常困難，要怎麼編、編多少都不清楚，造成大家困擾。

侯友宜也提到，就算新北市這次看起來分配蠻多的錢，但新北每次用人口來算人均分配，都是全台最後一名，中央345億一直沒有分配下來，應該快速找合理方式分配，更重要分配方式，包括營利事業額、人口、面積都要納入思考，才能照顧偏鄉或離島甚至區域條件財務狀況比較碰到困難的地方。呼籲不分黨派、中央與地方，一起合作面對財劃法，全力照顧台灣人民。