15縣市長齊喊救地方財源 謝國樑嘆：基隆統籌分配短少37億元

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
基隆市長謝國樑。記者邱書昱／攝影
中央統籌分配稅款與補助款爭議延燒，藍白執政15縣市首長到台北市召開記者會，提出三大建議。基隆市長謝國樑表示，以沈痛的心情報告，最近收到通知，統籌分配款加上立院核定的73億元，竟然還比去年短少37億元。

謝國樑表示，統籌分配款目的是地方財源更充足、更多建設，但目前基隆市的狀況真的是這樣嗎？去年各類稅收、分配稅收，基隆市年度總歲入254億元，感謝這次立院修法，統籌分配稅款核定是73億元，照理說相加是327億元。

不料，謝國樑說，最近收到通知，加了73億元後，基隆市竟然只有217億元，更比去年254億元少了37億元，若加上核定的73億元，更是短缺110億元。

他說，這樣的預算短收，叫基隆市如何編列預算及進行施政。強調，還是希望能和行政院面對面表達困境，公開透明環境下，跟政院商討解決施政困難，救救財政。

