坦言財劃法公式有瑕疵 朱立倫：政院重提正確試算另提修法

新版「財劃法」被指水平分配公式有誤，導致有345億元無法完全分配。國民黨主席朱立倫今天表示，不容否認在公式設計上，分母的確有點瑕疵，現階段財政部應用正確的公式試算後，重新分配345億給各縣市政府，作為下年度編列預算送議會審查的參考；而針對分母誤差，政院另提出修法到立法院。

朱立倫今在中常會表示，「財政收支劃分法」本來就是應該朝野一起努力，行政院更應該端出版本，結果完全用杯葛、拒絕的態度。修過的財劃法大方向是沒問題的，中央獲得的財源從從75%改為66%，直轄市獲得的財源則相對降低，以減少城鄉、南北差距，也重新創造公平的財劃環境。

朱立倫說，不容否認，「在公式設計上分母的確有點瑕疵，」現階段財政部應該用正確的公式試算後，重新把345億元提供給各縣市政府，作為下年度編列預算送議會審查的參考，解決這345億元未分配的，基本上絕大多部分的問題都解決了，而這345億元的分母誤差，政院另提出修法到立院，立院總是需要時間來調整分母。

針對一般補助款，朱立倫質疑，怎可以變成申請制？那就是計劃型補助款，一般補助款當然是公式化分配，如果要變成申請制，那就是掛羊頭賣狗肉、就是政院又要操縱地方補助款。

他說，前段時間因為剋扣26%的地方補助款，造成中央和地方的爭議，現在又因為財劃法些微的一點誤差，又造成中央地方之亂，若再因為一般補助款造成地方中央群起而爭，這不是台灣之福。

朱立倫呼籲，賴清德總統真的應該放下，不要用好鬥的個性跟在野鬥，鬥完又在黨內鬥，現在中央地方也鬥，這樣永遠沒完沒了，這是一個小問題，行政院就可以解決的問題，希望放下，不要再內鬥內耗。