捍衛地方財源 盧秀燕蔣萬安等藍白15首長簽署聯合聲明
中央統籌分配稅款與補助款爭議延燒，台中市長盧秀燕今召集藍、白與無黨籍執政共15縣市首長，在北市開記者會。一開始15縣市首長聯合簽署聲明。提出三點訴求。
藍白15縣市首長聯合聲明表示，行政院自今年5月違法刪減各地方政府一般性補助款後，陸續又縮減114、115年度社福、教育、捷運等該給各地方的計畫型補助款；8月又留有345億元統籌分配款未分配，8月底行政院修正新版補助辦法更將一般性補助款改為不透明的申請制，且未依法保障各地方政府獲配一般性補助款「不少於修法前」。地方政府深感財政壓力與施政衝擊非同小可，為守護建設與民生服務。
特此發表聯合聲明如下：
一、財劃法修法的目的在確保地方政府財政自主，統籌分配款與一般性補助款應依照財劃法立法精神完整且合理分配，且須保障各地方政府此二者財源較修法前皆只增不減。
二、一般性補助款應回歸透明、公平、公開的公式設算分配，不宜淪為中央片面制定規則與審查標準的申請制。
三、中央原已核定給各地方政府之一般性補助款及計畫型補助款應受保障，不得任意短編、刪減或拖延，呼籲中央儘速核實補足，以免嚴重影響地方施政推動。
