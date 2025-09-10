【重磅快評】視盧秀燕爭補助為前哨戰是賴清德的休養生息？

中央統籌分配稅款與補助款爭議檯面化，台中市長盧秀燕今邀14縣市首長北上向中央發聲，除反對一般性補助款改申請制，針對計畫型補助款如前瞻基礎建設預算等，不該「看顏色審查」；綠營不是抱著看好戲心態，就是大酸藍白修法自食惡果，恣意放大計算公式瑕疵，把盧秀燕北上視同向賴清德叫板，不僅心態可議，更直接證明行政院根本怠惰，只精算計，在大罷免大失敗後，再失民心。

藍白主導修法新版財劃法，中央釋逾4千億統籌分配款給地方，但有10個縣市的補助不增反降，其中也包括綠營執政的嘉義縣、湖湖縣，許多縣市沒有辦法編出明年度總預算，台中市也是先提暫定版。眼看會影響明年施政，盧秀燕今偕14藍白、無黨籍縣市首長北上發聲，不只是為藍白縣市發聲，也為綠營縣市解決問題，行政院應正面心態面對。

遺憾的是，綠營卻以政治攻防看待此事。民進黨台中市議員周永鴻與黃守達即痛批，早在藍白修財劃法時已提醒過盧秀燕，但她選擇無視、縱容，如今亂修財劃法的惡果已現，「灰犀牛來了」，請她不要推諉責任，「當初全力支持的就是妳」，盧難辭其咎，不要再甩鍋中央。

有名嘴網紅也順水推舟，有名嘴痛批藍白，指行政院2月早就有發文，且提覆議還被藍白否決，你們都沒在聽；有網紅要執政團隊不必想方設法幫忙藍白找解決方案，整天只會當濫好人，不會贏得尊重；國民黨亂修財劃法打到自己，真是最諷刺、最黑色幽默的劇本了。

更特別的是，賴清德的子弟兵郭國文此刻突然「醒」過來，過去對行政院不提財劃法版本都沒意見，這時他又說新版財劃法歧視台南、高雄，希望行政院盡快提出行政院院版草案，將修惡的「財劃法」調整回合理版本。這不正說明，過去行政院確實怠惰嗎？

但統籌分配稅款這筆帳真的能這樣算嗎？先不提行政院怠惰，在藍白通過新版財劃法時，財政部有試算，但也沒有算到無法分配的345億元，也沒有發現計算公式有問題，事隔九個月才說代誌大條，地方的統籌分配稅款增加89%，竟有10縣市分配數竟比當初試算金額還少，害多數縣市編不出明年的總預算。

財政部一開始試算不精準，後續作業又龜度，算了9個月才提出最終版，這能怪藍白去年的修法嗎？能酸盧秀燕「難辭其咎」嗎？這段期間盧秀燕一直都是台中市長，試問，到底何咎之有？

行政院去年不提行政院版的財劃法草案，是閣揆卓榮泰拍板，立法院三讀通過後，他也提出覆議。但卓榮泰提覆議的理由是：第一，破壞國家憲政體制及五院院際權力分立；第二，侵犯人民基本權利，影響民主法治運作；第三，弱化國家財政健全，造成預算調適困難；第四，未經過實質充分討論，違背立法程序正義。有那一項是談計算公式有問題？綠營名嘴網紅事後怪藍白否決覆議案，根本畫錯重點。

其實盧秀燕今天偕14縣市首長北上發聲，要解決的不僅是藍白縣市的問題，如果中央有正面回應，綠營縣市也一併受惠。新版財劃法修法方向就是要打破過去中央集錢，地方只能仰中央鼻息的怪現象，而且可以縮小南北及城鄉差距，遺憾的是中央直到最近才說公式有瑕疵，演變今天中央地方搶錢的局面。

為今之計，只要中央能尊重立法院修法意旨，調整一下計算公式，問題都可以迎刃而解；若捨此不為，反而操作政治攻防，把地方爭補助升高到2028的賴盧前哨戰，全黨爭作打盧急先鋒，搞亂地方施政步調，難道這是賴清德在大罷免之後說的「休養生息」嗎？