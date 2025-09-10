冷氣電費不補助…盧秀燕霸氣喊「自己籌」 下午向中央要錢

快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市長盧秀燕上午說，再窮不能窮教育，再省不能省孩子。記者黃寅／攝影
中央統籌分配稅款與補助款爭議延燒，台中市長盧秀燕今邀集藍白與無黨籍15縣市首長向中央反映意見。盧秀燕上午在台中市新建的松強國小二期工程開工典禮上說，地方的建設不斷地要做，台中市一年有180多億元的預算缺口，但「再窮不能窮教育，再省不能省孩子」，不管要用什麼方法，舉債、賣地或者是跟中央要，「我會想辦法」。

盧秀燕說，台中市人口不斷增加，她任內就新增了10所學校，以目前仍籌建中的北屯區松強國小為例，校舍分兩期興建，第一期才蓋完，今年才招生就已經過要滿了，今天第二期動工，總計要花上11億元，但這都是花台中市自己市庫的錢。如果有更多的經費，台中市就可以建設更多，所以下午要去行政院要錢，希望要更多的錢，讓台中市有更多的建設、更好的福利。

盧秀燕也列舉說，最近天氣熱，很多學校和家長找她，因為學校的電費中央說不補助了，大家擔心夏天還有冷氣吹嗎？但她要告訴大家，「錢我會想辦法，冷氣一定會給孩子們和老師使用」，這8億元自己籌措，因為再窮不能窮教育，再省不能省孩子的費用。

她也說，以往學校裡的課桌椅不能調整，但學生到校有50至60%的時間是在課桌椅上，所以市府花4.5億元為市立的國中小學全面汰換課桌椅，全都改成可調式的人體工學課桌椅，讓小子在學校坐的舒適，松強國小是新校，就已全是新的了。

另外，盧秀燕也表示，她任內教育預算向來是最高的，明年開始會讓市立小學生和幼兒園的學生喝牛奶，這也是市府自己的錢，希望每個孩子有好的校舍、好的課桌椅、身體也健康，頭好壯壯。

台中市長盧秀燕（右二）上午為北屯松強國小二期校舍興建動土。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕（中）上午為北屯松強國小二期校舍興建動土。記者黃寅／攝影
