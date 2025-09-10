快訊

財劃法計算公式爆爭議 賴瑞隆：朝野重新檢視修法才是正辦

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委賴瑞隆。圖／賴瑞隆辦公室提供

藍營質疑新版「財劃法」分配公式有問題，導致逾300億元統籌分配款無法完成分配。民進黨立委賴瑞隆表示，當初藍白立委在最後半小時黑箱、倉促提出修正動議，事先也沒和中央、地方政府溝通討論，導致現在出現很多問題，呼籲朝野好好重新檢視修法才是正辦，否則將造成台灣財政上的大災難。

賴瑞隆表示，新版「財劃法」有三大問題，第一，原先「財劃法」經過20年無法修法，是因為和地方政府之間的溝通協調，需花費相當大的工作，但藍白國會多數只想把中央的錢分到地方，沒有和地方政府充分溝通就直接強行通過。

賴瑞隆指出，第二，通過的版本也沒有和中央政府溝通，過去不管是預算或財劃相關部分，一定會和主計單位、財政單位充分溝通，主財但為也會協助試算，精準找出問題，但當時藍白立委急於強行通過，完全不聽行政機關的意見，若能重新檢討，就有機會把錯誤給補回來，大幅減少這些狀況。

賴瑞隆說，第三，藍白立委強行通過的「財劃法」，就是一個重北輕南、重藍輕綠的惡意修法，是政治目的非常強的修法，以暴力碾壓方式，把國家財源直接分配到藍營執政的北部縣市，這是另一層次的不公平，才會出現台北、高雄之間的統籌分配款從200億元擴大到400億元，南部幾乎都成為重災區。

賴瑞隆表示，根本問題在於藍白掌握國會多數後，搶權又搶錢，才會導致現在問題一堆，連離島、雲林等縣市都受到影響。根本解決之道，朝野應該要好好坐下來，重新檢討「財劃法」，這才是正辦，如果繼續這樣執行下去的話，只會造成台灣財政上的大災難。

