【重磅快評】財劃法錯位誰受害？別演成中央地方搶錢的老戲碼

《財劃法》修法後，中央雖釋出逾4千億統籌分配款給地方政府，部分縣市補助不增反降，又因分配公式矛盾，出現逾300億元無法完成分配等亂象。台中市長盧秀燕今日領軍15個藍白縣市首長齊聚台北，要向中央爭取補助。但此事不該被視為中央與地方的搶錢大戰的老戲碼，不合理的分配，受害的是人民，想要操作成藍綠政治攻防，更是大可不必，沒人討得到好處。

明年度中央分配給地方政府的統籌分配稅款高達8840.9億元，較今年度分配數4675.9億元增加4165億元，結果因水平分配公式問題，有10個縣市金額不如預估數，連江縣明年度統籌分配稅款甚至比今年度少1000萬元。

問題的根源有三，其一，法條轉譯成計算公式時出現技術漏洞，分母分子錯置，造成數百億財源卡關。這是行政技術的粗疏，卻牽動全國預算的穩定性。其二，部分一般性補助款納為計畫性補助款，原本按公式自動分配的款項，如今須經中央點頭才能下放。地方因此質疑，中央恐看顏色撥款，綠的多、藍的少。且計畫性補助款也可能遭中央依事權分配刪減，政治算計凌駕公平原則。其三，中央在試算與溝通上嚴重失職。若在立法與公告階段，就能公開完整試算表與基準數據，何來今日地方與中央各說各話、彼此失信的狀況？

行政院發言人日前表示，立法院倉促修訂財劃法，產生三項無法解決的問題。首先，公式錯誤，導致統籌分配稅款有345億無法完全分配、其二、事權沒有隨錢調整、第三、富者愈富，城鄉差距更大。但此話只是卸責，之所以造成倉促修訂財劃法，背景不就是當時政院只顧配合大罷免，因而不提政院版？外界質疑，行政怠惰的背後仍是政治掛帥。

財政劃分年年吵，更深一層的隱憂是，一旦財源分配的規則被打亂，地方政府為了避免「少算」或「算錯」，可能會選擇保守編列，綁手綁腳。這將直接拖慢基層建設，傷害的是教育、社福、道路、基礎工程，最後受苦的不是政黨，而是老百姓。

財政劃分看似中央的權限，實則是憲政機制中的分配正義。統籌分配的精神在於制度化與透明化，避免資源分配淪為短期政治工具。現在漏洞既已顯現，行政院與財政部應立即採取三步驟補救：公開完整公式與試算表、重新試算並公布修正數據、以及在短期內先行補足因公式錯置造成的缺口，讓地方有可編列的基礎；中期則應引入第三方復核或獨立審查機制，重建分配的制度性信任。更重要的是，讓分配規則不再隨執政者的顏色擺盪。