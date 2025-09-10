快訊

財劃法延燒 張善政批政院改變遊戲規則：地方編預算非常困難

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
財劃法修法爭議延燒，桃園市長張善政（圖）今表示，行政院改變遊戲規則，讓地方編預算非常困難，行政院長卓榮泰既釋出善意要召開縣市長座談會，請盡快召開。記者朱冠諭／攝影
財劃法修法爭議延燒，桃園市長張善政（圖）今表示，行政院改變遊戲規則，讓地方編預算非常困難，行政院長卓榮泰既釋出善意要召開縣市長座談會，請盡快召開。記者朱冠諭／攝影

財劃法修法爭議延燒，台中市長盧秀燕號召全台15個縣市今下午齊聚台北，呼籲中央盡速處理。桃園市長張善政今在市政會議前受訪表示，雖然桃園統籌分配款增加，但行政院也改變遊戲規則，讓地方編預算非常困難，行政院長卓榮泰既釋出善意要召開縣市長座談會，請盡快召開。

藍白16縣市首長今在台北市召開聯合記者會，將聚焦統籌分配款公式、一般性補助款與前瞻計畫的分配問題。包括台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕等都將出席。

張善政今下午應需出席早已排定的復興區基層座談會，無法參加記者會。他受訪表示，今天下午是市府安排13區里長座談會的最後一場，因為復興區需要上山再下山，再加上整個座談會時間要耗掉半天以上，已經找不到其他時間改期，所以座談還是得準時召開。

張善政表示，今天記者會將由副市長王明鉅代表出席，王對於分配款的狀況了解得非常深入、清楚，所以代表桃園發言不會有問題。

張善政也提到，雖然現在桃園統籌分配款增加，但行政院也改變了一些遊戲規則，變得有點複雜，卓榮泰曾說希望趕快跟縣市首長開會，他自己也覺得要盡快開會，因為現在地方政府都在編明年預算，如果不清楚行政院的遊戲規則，預算編起來會非常困難。

行政院 張善政 財劃法

綠營指盧秀燕「逢龍必反」讓垃圾無法處理 江和樹：不應該糟蹋人

