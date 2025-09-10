快訊

MLB／賈吉359轟獨居洋基隊史第4 兩牛棚單局狂失9分創紀錄

破滅的和平談判？以色列空襲卡達引發國際譴責，哈瑪斯宣稱「領導幹部未被擊殺」

尼泊爾加德滿都陷入無法無天 前總理夫人傳遭困家中縱火後身亡

聽新聞
0:00 / 0:00

侯友宜提財劃法三大方向 籲中央地方公開透明溝通

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市長侯友宜提出三大方向，期待透過制度讓資源分配更加合理。記者張策／攝影
新北市長侯友宜提出三大方向，期待透過制度讓資源分配更加合理。記者張策／攝影

財劃法修法議題持續引發地方關注，台中市長盧秀燕號召全台15個縣市首長或副首長今下午齊聚台北，呼籲中央盡速處理財劃法與地方補助款爭議。新北市長侯友宜在市政會議後表示，財劃法涉及人民納稅錢，中央與地方應在公開、透明、理性的機制下溝通，並訂定公平的分配原則。

侯友宜指出，財劃法已超過20年未修，地方財政狀況與區域特性差異大，修法過程更需審慎。他肯定行政院長卓榮泰願意與地方溝通，並提出三大方向，期待透過制度讓資源分配更加合理。他強調，地方的聲音並非僅限於16縣市，包括台南、高雄、連江等地也有不同訴求，因此這並非單一陣營問題，而是所有地方政府的共同關切。

侯友宜進一步說明，首先應釐清中央與地方在統籌分配稅款中的權責，不應讓外界有「中央請客、地方買單」的錯覺。他批評，新北市捷運建設計畫在115年度就遭刪減90億元，刪減幅度高達72%，顯示地方已承擔龐大財務壓力。其次，一般性補助款應建立公式化的分配模式，目前中央控留301億元未分配，還下修地方補助比率，導致地方難以規劃。他並呼籲行政院依法立即撥付114年追加預算的一般性補助款，避免延宕施政。第三，針對目前尚未下放的345億元統籌稅款，他強調這筆資源本屬地方所有，中央應清楚交代如何處理，否則將使地方編列預算與建設推動陷入困境。

侯友宜強調，新北市人均預算依舊是全國最低，但立場始終如一，「不求多，只求公平」。他說，新北身為全國人口最多的城市，也有責任替其他縣市發聲，特別是偏鄉地區更需要被照顧。最後他重申，地方並非與中央對抗，而是希望透過理性溝通，建立公平透明的分配制度，讓地方政府能有完整財政規畫，推動基礎建設，改善民生，「唯有中央與地方充分合作，政策才能落實，人民才能真正有感。」

財劃法 侯友宜

延伸閱讀

恭祝瑤池金母聖誕 侯友宜赴新莊參拜祈福盼百姓安居

侯友宜訪歐今返國 借鏡國外經驗發展新北自我特色

新北大巨蛋選址何時公布？ 侯友宜曝時程

柯文哲交保 侯友宜：人民眼睛是雪亮的

相關新聞

【重磅快評】財劃法錯位誰受害？別演成中央地方搶錢的老戲碼

《財劃法》修法後，中央雖釋出逾4千億統籌分配款給地方政府，部分縣市補助不增反降，又因分配公式矛盾，出現逾300億元無法完...

財劃法計算公式爆爭議 賴瑞隆：朝野重新檢視修法才是正辦

藍營質疑新版「財劃法」分配公式有問題，導致逾300億元統籌分配款無法完成分配。民進黨立委賴瑞隆表示，當初藍白立委在最後半...

財劃法延燒 張善政批政院改變遊戲規則：地方編預算非常困難

財劃法修法爭議延燒，台中市長盧秀燕號召全台15個縣市今下午齊聚台北，呼籲中央盡速處理。桃園市長張善政今在市政會議前受訪表...

侯友宜提財劃法三大方向 籲中央地方公開透明溝通

財劃法修法議題持續引發地方關注，台中市長盧秀燕號召全台15個縣市首長或副首長今下午齊聚台北，呼籲中央盡速處理財劃法與地方...

統籌款大增89%卻有縣市短少 一圖看算法藏玄機

立法院去年底修正「財政收支劃分法」，不過中央與多縣市對統籌分配稅款計算方式不同，導致連江縣、雲林縣稅款大減；行政院發言人李慧芝則指出，新版財劃法水平分配公式矛盾，有超過300億元無法完成分配。

為地方財源發聲 盧秀燕邀14縣市槓中央

中央統籌分配稅款與補助款爭議延燒，台中市長盧秀燕召集藍、白與無黨籍執政共十五縣市首長，今在台北市開記者會提出三大建議，除...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。