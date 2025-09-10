為地方財源發聲 盧秀燕邀14縣市槓中央

中央統籌分配稅款與補助款爭議延燒，台中市長盧秀燕召集藍、白與無黨籍執政共十五縣市首長，今在台北市開記者會提出三大建議，除反對中央將一般性補助款改為申請制，要求恢復發放，針對計畫型補助款如前瞻基礎建設預算等，不該「看顏色審查」，應該公平、公開分配。

財政部八月底估算明年度各縣市統籌分配稅款，部分縣市與預估值落差大，加上中央改變各項補助款分配原則，引爆各縣市政府反彈。卓榮泰曾表示，最快本周將找各縣市首長共商，但中央迄今仍沒發出公文，盧秀燕因此邀藍白首長會商，主動對中央出招。

今天包括台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜與盧秀燕，以及基隆市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、花蓮縣、台東縣等縣市長，以及新竹市代理市長邱臣遠、宜蘭縣代理縣長林茂盛都將出席，僅桃園市長張善政改派副市長王明鉅與會。

提3訴求 籲補助不分顏色

據了解，十五縣市首長將聯合發聲，向中央訴求三大面向：第一、重新計算各縣市統籌分配稅款，並公開計算公式；第二、不要片面更改補助款規則，並恢復發放一般性補助款；第三、計畫型補助款如前瞻計畫補助等，應各縣市均衡，不能獨厚特定縣市。

盧秀燕上月十四日出席行政院會槓上卓榮泰，指中央單方面中止或刪減補助款，各縣市都受衝擊，更直言「總預算創新高，滿意度卻最低」，蔣萬安八月廿八日也曾赴行政院會據理力爭，批政院擴張解釋，任意調整各縣市補助金額，恐重演前瞻計畫特別預算時期「重綠輕藍」爭議。

各縣市財政受衝擊，中央又遲未回應統籌稅款與補助款爭議，盧近日透過中台灣八縣市治理平台串聯，加上藍營四都首長關係密切，揪非綠陣營的十四縣市首長發聲。

知情人士表示，十五縣市首長聚在一起，不是顏色問題，而是要表達地方心聲；各縣市首長爭取補助款天經地義，藍營執政縣市已「從地方包圍中央」，要求中央至少做到公平公正，過去補助款照公式分配沒人有意見，若變成申請制，就會看「親疏遠近」，甚至「重綠輕藍」。

政院：新版財劃法 三爭議

針對藍白十五縣市長今開記者會，行政院昨羅列公式錯誤等新版財劃法三項爭議，強調相關部會正在盤整，待作業完成，卓榮泰將在近期邀地方首長會商，共同尋求解決方案。此外，行政院擬將財劃法修正納入立法院本會期優先法案，盼檢討分配公式，縮小南北差距。

行政院發言人李慧芝表示，新版財劃法三項爭議，第一是公式錯誤，導致統籌分配稅款有三四五億元無法完全分配，離島問題更加嚴重；第二，事權沒有隨錢調整，各地方政府得到更多統籌分配稅款，但事卻還在中央；第三為富者愈富、城鄉差距更大，調整後的水平分配公式，包括營利事業營業額、人口、面積的指標權重計算標準造成不公平的現象。