觀察站／揪團向中央叫板 盧秀燕秀影響力

聯合報／ 本報記者陳敬丰

財政收支劃分法修正後，各縣市未迎來財政春天，反而因為統籌分配稅款與各項補助款分配爭議，屢屢砲打中央。藍白十五縣市今天齊聚台北向中央討說法，「主揪」是「媽媽會留在家」不選國民黨主席的台中市長盧秀燕，恰逢民眾黨前主席柯文哲交保、國民黨主席選舉下周領表，盧的大動作耐人尋味。

盧秀燕行事穩健，但面對攸關地方財源、發展的關鍵議題，出手從不猶豫。八月中旬盧一馬當先率先在行政院會上槓上卓揆，喊話「恢復原本核定的一般性補助款」；九月初再公開說重話，三度要中央「痛改前非」，好好照顧人民與地方政府。

今天盧秀燕召集藍白縣市首長開記者會，不僅延續過去為地方槓上中央的路線，更是二波大罷免後朝野首次對撞，擺明對行政院「財劃法修法公式有誤」的說法不埋單，連同中央把一般性補助款改為申請制，還有過去前瞻預算分配重綠輕藍的帳一併討回。

另方面國民黨主席下周開放領表，遭羈押滿一年的柯文哲交保，更讓外界好奇民眾黨「兩個太陽」聽誰的？藍白合作默契能否延續？

無論中央如何回應，盧秀燕揪團行動已證明，即使不選黨主席，她依然是能向中央「叫板」的媽媽市長，為二○二六在野陣營助陣、前進二○二八之路更添影響力。

盧秀燕 財劃法

