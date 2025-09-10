冷眼集／朝野良性互動試金石 看政院承擔

快訊

聯合報／ 本報記者黃婉婷林河名

財劃法修法自去年起爭議不休，也讓中央、地方關係急遽惡化。藍白十六縣市今天集結發聲，行政院長卓榮泰稱將邀集地方縣市共商事權分配，在大罷免後，財劃法成了朝野能否良性互動的試金石；但問題關鍵不在中央喊口號，而是政院願否放下政治考量、承擔責任，攜手地方調整國家財政體質？這也是內閣改組後的第一個挑戰。

歷經三任總統、長達廿五年都未能修正的財劃法，去年在藍白聯手下，以「地方包圍中央」姿態闖關，終於完成修法。但過去要求國家財政改革、也主張修正財劃法的民進黨，卻在藍白推動修法期間立場大轉彎，改稱「現行版本就是最好版本」，消極態度連綠營立委都大為光火，最後只能眼睜睜看在野版本過關。

府院黨歷經局部改組，行政效率、闢謠速度稍有提升，但面對現實的財政分配，若不能拋開中央集權的政策思維，只會持續「僧多粥少、分配不均」的惡性循環，僵局仍難解決。

財劃法如何妥適處理，政院能否做到兼顧公平分配，落實政策不分顏色，已成內閣新團隊的第一道考驗；若仍夾帶私心，讓中央與地方仍存心結，行政團隊不但不能「得分」，還會繼續「失分」。

賴清德官邸餐敘 綠委反映關稅、風災地方感受「沒談到黨團改組進度」

藍白16縣市明北上喊話 張麗善發聲：中央不要拿了好幾支刀亂砍

統籌款分配爭議 國民黨團嗆政院：有問題為何有試算

卓榮泰邀談財劃法藍白16首長明先會商 政院列三爭議尋解方

為地方財源發聲 盧秀燕邀14縣市槓中央

中央統籌分配稅款與補助款爭議延燒，台中市長盧秀燕召集藍、白與無黨籍執政共十五縣市首長，今在台北市開記者會提出三大建議，除...

藍白15縣市首長籲「預算還地方」

藍白十五縣市首長為地方財政發聲，雲林縣長張麗善說，中央左手通過財劃法，右手卻扣掉一般性補助款，想方設法苛扣地方經費。桃園...

觀察站／揪團向中央叫板 盧秀燕秀影響力

財政收支劃分法修正後，各縣市未迎來財政春天，反而因為統籌分配稅款與各項補助款分配爭議，屢屢砲打中央。藍白十五縣市今天齊聚...

初步設算 非最後結果 財政部：倉促通過財劃法 無從表達意見

針對立法院國民黨黨團質疑新版財政收支劃分法分配公式有問題，去年十二月二十日立法院三讀通過時，財政部為何能進行中央統籌稅款...

財劃法公式有問題 學者建議：政院公告正確數字釋善意

立院去年底修正「財政收支劃分法」，今年計算地方統籌分配稅款時，有縣市反映短少；行政院發言人李慧芝也指，新版財劃法水平分配...

