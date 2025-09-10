初步設算 非最後結果 財政部：倉促通過財劃法 無從表達意見

針對立法院國民黨黨團質疑新版財政收支劃分法分配公式有問題，去年十二月二十日立法院三讀通過時，財政部為何能進行中央統籌稅款分配金額設算。財政部昨表示，去年三讀當天，審查過程反覆抽換提案並倉促通過，且當天表決通過之版本，與去年十一月財政委員會審查通過版本也有不同，財政部無從表達意見。

財政部指出，因新版財劃法分配公式條文有語義及邏輯性問題，當時應立委要求所作初步試算，已於敘明是在諸多假設條件下進行的初步設算，並非最後結果，不應與財政部今年八月廿九日通知地方政府依法實際設算的結果逕予比較。

財政部八月十五日邀集地方政府會商，針對分配公式的分母爭議部分，地方政府雖建議採行政解釋等作法，但鑑於文義上已明確規定按全部直轄市及縣（市）計算，無法逾越法律明文規定的文義範圍自為解釋，因此分母仍應按全部直轄市及縣市計算。至於無法分配的金額，本質上仍為普通統籌稅款，屬地方政府財源，中央不能移作他用，未來仍應透過修法程序解決。