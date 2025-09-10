財劃法公式有問題 學者建議：政院公告正確數字釋善意

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導

立院去年底修正「財政收支劃分法」，今年計算地方統籌分配稅款時，有縣市反映短少；行政院發言人李慧芝也指，新版財劃法水平分配公式矛盾，有超過三百億元無法完成分配。台北商業大學財稅系教授黃耀輝表示，公式寫法確有問題，分母部分亦有誤，建議政院按正確公式先算出正確數字公告以釋善意，立法院於新會期開議時列優先法案修法。

本次統籌分配稅款分配時，出現縣市「應分得而未分得」的短少情況，政院將矛頭指向公式錯誤。黃耀輝分析，新修的財劃法公式寫法確有問題，統籌分配稅款全部的收入有九成要分給本島十九個縣市，共有五個指標，有些是按照營利事業營業額，或地價稅、房屋稅、土增稅等稅收，或規費等，分母部分用全國廿二個縣市，分子卻以本島十九縣市；分母變大，每個縣市分配到的金額減少，離島三縣同理。

黃耀輝表示，統籌分配稅款總數有八千多億元，若有三百多億元分不出去，就是因分母在法條上寫錯，正確寫法應是從十九個縣市分的時候，分母為十九縣市的總金額；而離島三縣的部分，每個指標應該是三個離島縣的總和當分母。他認為，這部分確實是立法上的瑕疵。

如何解決？黃耀輝說，各縣市都在編列預算，甚至有的縣市已經要把預算書送到縣市議會審議，地方政府現在不知道是按錯誤的公式計算出來，寫在預算書裡，還是按照正確的公式算出正確的數字寫在預算書裡，地方政府不敢作主；這部分雖然是立法院搞錯，但提醒行政院不可有「看出糗」的心態。

黃耀輝表示，目前有待立法院開議，以優先法案修正；在立院修法前，鑑於地方政府有編列預算的時效緊迫性，中央政府應出於善意，以正確的公式算出各縣市應分配到的金額，公告給全國各縣市，也讓立法院知道行政院的善意表示。

