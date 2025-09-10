藍白15縣市首長籲「預算還地方」

藍白十五縣市首長為地方財政發聲，雲林縣長張麗善說，中央左手通過財劃法，右手卻扣掉一般性補助款，想方設法苛扣地方經費。桃園市副市長王明鉅則表示，中央以修法不完備為由砍補助，恐有政治操作之嫌，這是故意找麻煩，呼籲將預算還給地方。

台中市長盧秀燕召集十四藍白縣市首長今在台北開記者會，台北市長蔣萬安說，感謝盧秀燕召集邀請，各縣市首長會表達地方心聲和意見。

財政部估算明年度中央統籌分配稅款後，雲林縣比原本預估值大減廿七億元，讓張麗善疾呼「叫我們不能開伙？」她說，中央苛扣補助，基本開銷都被刪除；就連計畫型補助款也沒有一定標準，只能看中央臉色，任由宰割，各部會逕行刪減預算，例如農水路更新預算刪減剩不到一成，「根本拿了好幾支刀亂砍」。

張麗善提出三項訴求，行政院若認為財劃法計算公式有缺失，到底有什麼問題、如何計算？為何跟本來的基礎分配不同，應公開透明；要求按照法定預算規定，恢復一般補助款，平衡各縣市預算基本開銷；計畫型補助應依縣市政府財力核定自籌款額度。

桃園市明年度統籌稅款增加近三百億元，但王明鉅說，總額約四百億元的計畫型補助款被砍掉一半，加上事權分配被拿走卅多億元，實際增加僅一百六、七十億元；整體財源雖有增加，但扣除的補助款影響很大，要求中央盡速恢復，把經費還給地方。王明鉅說，中央以修法不完整為由，指稱分配公式無法計算，但他與財政、主計單位討論後，大家都說中央說法沒有道理，這是在故意找麻煩；如果中央稱財劃法修不好，立委詢問窒礙難行之處，中央又都不正面回應，如此恐有政治操作之嫌。

苗栗縣長鍾東錦表示，新版財劃法與補助款都充滿不確定性，地方政府無法明確編列配合款，恐面臨預算編列與財源籌措等多重困境。他要求中央將統籌分配款計算公式公開化、透明化、制度化，一般性補助款尊重財主專業，回復年度設算額度，至於計畫型補助款採專案申請、因地制宜專款專用，確實撥補到地方政府。

南投縣長許淑華表示，南投縣非都會型縣市，稅收來源有限，仰賴統籌稅款與一般性補助款支撐縣政運作，近年中央多以競爭型補助為主，須搭配地方自籌款，對財源有限的縣市形同雙重壓力，希望中央傾聽地方心聲。

彰化縣長王惠美表示，行政院公布的統籌分配稅款與原預估值，彰化縣短少七億元，這是公式計算出錯所造成，要求中央務必補足差額，並且恢復原本核定的一般性補助款，以利財政推動。