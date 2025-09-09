聽新聞
0:00 / 0:00
新版財劃法分配爭議多 行政院點出「三大無解問題」
有關外界關心財劃法分配爭議，行政院發言人李慧芝9日表示，立法院自去年底倉促修訂新版財劃法後，產生三項無法解決的問題，包括，公式錯誤、事權沒有隨錢調整、富者越富、城鄉差距更大。目前相關部會正在盤整，院長卓榮泰將在近期內邀請地方首長會商，共同尋求解決方案。
李慧芝說明目前新版財劃法三項無法解決問題，首先是公式錯誤：導致統籌分配稅款有345億無法完全分配，離島的問題就更加嚴重；其次，事權沒有隨錢調整：各地方政府得到更多統籌分配稅款，但沒有一併調整事權分擔，導致錢到了地方、事卻還在中央的狀況。
第三，富者越富、城鄉差距更大：調整後的水平分配公式，包括營利事業營業額、人口、面積的指標權重計算標準造成不公平的現象。
李慧芝表示，當時為了解決這些問題，行政院曾經提過覆議，但還是遭到立法院否決，對此行政院感到遺憾；此外中央財源大幅減少，必須將有限的資源分配給其他城鄉差距被拉大的地方政府。
對於這些爭議，李慧芝強調，目前相關部會正在盤整，待幕僚作業完成後，卓榮泰將在近期內邀請地方首長會商，共同尋求解決方案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言