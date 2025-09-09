財劃法公式爆爭議 藍白16縣市首長明開記者會…蔣萬安曝由「她」召集

立法院去年底三讀通過「財政收支劃分法」修正案，但財政部近日公布明年各地方統籌分配稅款，各地算法與中央不同，離島與雲林等縣市分配款暴減，引發爭議。台中市長盧秀燕明將召集藍白16縣市首長開記者會討論對策。台北市長蔣萬安今出席活動也說，感謝盧召集與邀請，明天各縣市首長會表達地方心聲和意見。

財政部日前揭曉各縣市明年度統籌分配款，傳出因修法出現烏龍公式，導致離島與雲林等縣市分配款不增反減，引起各界討論，為解決相關爭議，16位藍白各縣市首長，於明日下午2時在台北市生技園區舉行「16縣市聯合記者會共同參與呼籲中央恢復一般性補助款」記者會。

據了解，明天除蔣萬安、盧秀燕外，包含新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑、花蓮縣長徐榛蔚、苗栗縣長鍾東錦、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善、台東縣長饒慶鈴、嘉義市長黃敏惠、連江縣長王忠銘、新竹縣長楊文科都將與會，桃園市則由副市長王明鉅出席、宜蘭縣由代理縣長林茂盛出席，白營新竹市代理市長邱臣遠也在出席名單中。