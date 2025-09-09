快訊

不斷更新／iPhone Air薄到剩5.5mm、4色爭豔、用A19 Pro晶片

聽新聞
0:00 / 0:00

盧秀燕揪藍白16縣市明天北上發聲 籲中央統籌款、補助款要公開、公平

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕串聯藍白16縣市首長北上，為地方財源請命，地方觀察她此前頻繁發聲，這次串聯早有跡象。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕串聯藍白16縣市首長北上，為地方財源請命，地方觀察她此前頻繁發聲，這次串聯早有跡象。記者黃仲裕／攝影

藍白16縣市首長或副首長明天將赴台北舉行記者會，呼籲中央盡速處理財政收支劃分法爭議及補助款問題。據了解，台中市長盧秀燕是這次16縣市串連的「主揪」。地方觀察，盧在統籌分配款數字公布後頻繁呼籲中央，加上她在中台灣乃至藍營的影響力，這次「揪團」早有跡象。

據了解，這次聯合記者會是由盧秀燕力促串聯，中市府未證實。地方人士觀察，盧秀燕頻繁為統籌分配款與補助款問題發聲，早在8月14日行政院會就因補助款槓上行政院長卓榮泰，財政部8月底公布明年度統籌分配款，盧9月1日三度要中央「痛改前非」，3日再次強調中央製造地方補助款問題。

據悉，盧秀燕透過台中、彰化、南投、苗栗、雲林、嘉義市、新竹縣市等8縣市組成的「中台灣區域治理平台」初步串聯，加上她與雙北、桃園市長關係也不錯，各縣市又確實因這次統籌分配稅款分配與補助款遲遲無法核定感到困擾，才成功促成。

據了解，記者會主要訴求聚焦3大面向，第一是重新計算統籌分配稅款，公開計算公式，第二是不要片面更改補助款規則，比如一般性補助款倍改為申請制，第三則是計畫型補助款如前瞻計畫補助應各縣市均衡，不能獨厚特定縣市。

財政部公布明年度統籌分配款試算金額，不少縣市金額不如預期，藍白16縣市首長明天將赴台北南港區開記者會，與會者包含台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、花蓮縣長徐榛蔚、基隆市長謝國樑、新竹市代理市長邱臣遠、苗栗縣長鍾東錦、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、台東縣長饒慶鈴、嘉義市長黃敏惠、南投縣長許淑華、連江縣長王忠銘、新竹縣長楊文科、宜蘭代理縣長林茂盛與桃園副市長王明鉅。

補助款 盧秀燕

延伸閱讀

計畫型補助被砍半 桃園副市長批：中央故意找麻煩

影／解決台中交通問題 盧秀燕：追加捷運藍線預算至174億

台中送出明年度總預算案 推新計畫「寶貝咱的囡仔」生生喝鮮乳

台中明年總預算1790億元送議會 盧秀燕：有史以來第一次「暫定版」

相關新聞

為地方財源發聲 盧秀燕邀14縣市槓中央

中央統籌分配稅款與補助款爭議延燒，台中市長盧秀燕召集藍、白與無黨籍執政共十五縣市首長，今在台北市開記者會提出三大建議，除...

財政部：公式錯誤導致統籌款無法分配 應修法解決

針對國民黨黨團質疑新版財政收支劃分法分配公式有問題，去年12月20日立法院三讀通過時，財政部為何能進行中央統籌稅款分配金...

統籌款分配爭議 國民黨團嗆政院：有問題為何有試算

去年年底修正「財政收支劃分法」，今年計算地方統籌分配稅款時，有縣市反映短少，例如雲林少27億，連江縣分配款也不增反減。行...

卓榮泰邀談財劃法藍白16首長明先會商 政院列三爭議尋解方

新版財劃法已三讀上路，但中央與地方對統籌分配稅款金額有意見，台北市長蔣萬安等16位在野縣市長明天將舉行聯合記者會，先凝聚...

16個縣市長明天新版財劃法、補助款記者會 鍾東錦3分鐘要這樣說

新版財政收支劃分法、補助款，苗栗縣長鍾東錦認為充滿不確定性，無法明確編列配合款，恐面臨預算編列與財源籌措等多重困境，明天...

新版財劃法分配爭議多 行政院點出「三大無解問題」

有關外界關心財劃法分配爭議，行政院發言人李慧芝9日表示，立法院自去年底倉促修訂新版財劃法後，產生三項無法解決的問題，包括...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。