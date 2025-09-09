快訊

不斷更新／iPhone 17來了！5色超美、120Hz畫面終於不卡卡

聽新聞
0:00 / 0:00

卓榮泰邀談財劃法爭議 16藍白縣市明開記者會先凝聚共識

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
新版財劃法爆統籌分配稅款計算方式爭議，行政院長卓榮泰本週將邀請台北市長蔣萬安等非綠執政縣市首長交換意見，16位在野縣市長明也將舉行記者會，先凝聚共識。圖／聯合報系資料照片
新版財劃法爆統籌分配稅款計算方式爭議，行政院長卓榮泰本週將邀請台北市長蔣萬安等非綠執政縣市首長交換意見，16位在野縣市長明也將舉行記者會，先凝聚共識。圖／聯合報系資料照片

新版財劃法已三讀上路，不過中央與多縣市對統籌分配稅款計算方式不同，導致連江縣、雲林縣稅款爆減。行政院卓榮泰本週將邀請台北市長蔣萬安等非綠執政縣市首長交換意見。據了解，上次蔣萬安去政院和卓揆談財劃法，卓揆就已表明要和地方首長聊聊，所以明日的記者會，形同蔣萬安先找在野縣市長凝聚共識。

蔣萬安等16位藍白各縣市首長，於明日下午2時在台北市生計園區召開「16縣市聯合記者會共同參與呼籲中央恢復一般性補助款」記者會，預料將會針對統籌分配稅款、地方一般性補助款申請制度、計畫型補助款分配方式等提出看法。

據了解，蔣萬安、台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜都將親自出席，基隆市長謝國樑、花蓮縣長徐榛蔚、苗栗縣長鍾東錦、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善、台東縣長饒慶鈴、嘉義市長黃敏惠、連江縣長王忠銘、新竹縣長楊文科也都將與會，另外桃園市則由副市長王明鉅代表出席、宜蘭縣則由代理縣長林茂盛出席，白營新竹市代理市長邱臣遠也在出席名單中。

立法院去年底三讀通過「財政收支劃分法」修正案，不過近期財政部公布明年各地方統籌分配稅款，部分縣市直呼出現「烏龍公式」，各地算法與中央不同，離島與雲林等縣市分配款暴減。

另外政院最近還拍板，為因應財劃法，不少原由中央補助一定比例給地方的校園電費、公有建設物耐震經費等，也都回歸地方支出，讓各縣市抱怨不公平。

蔣萬安 行政院 卓榮泰 盧秀燕 侯友宜 謝國樑

延伸閱讀

影／卓榮泰參觀電器展 現場高歌展現好歌喉

民眾黨走讀爆衝突…卓榮泰駁蔣萬安「朋友體諒應放心裡」 北市府反擊

嘆很多重大政策沒被人民看見 卓榮泰抱怨「媒宣費被刪很多」

請東園少棒冠軍吃牛排 蔣萬安曝下一場慶祝方式周日登場

相關新聞

為地方財源發聲 盧秀燕邀14縣市槓中央

中央統籌分配稅款與補助款爭議延燒，台中市長盧秀燕召集藍、白與無黨籍執政共十五縣市首長，今在台北市開記者會提出三大建議，除...

財政部：公式錯誤導致統籌款無法分配 應修法解決

針對國民黨黨團質疑新版財政收支劃分法分配公式有問題，去年12月20日立法院三讀通過時，財政部為何能進行中央統籌稅款分配金...

統籌款分配爭議 國民黨團嗆政院：有問題為何有試算

去年年底修正「財政收支劃分法」，今年計算地方統籌分配稅款時，有縣市反映短少，例如雲林少27億，連江縣分配款也不增反減。行...

卓榮泰邀談財劃法藍白16首長明先會商 政院列三爭議尋解方

新版財劃法已三讀上路，但中央與地方對統籌分配稅款金額有意見，台北市長蔣萬安等16位在野縣市長明天將舉行聯合記者會，先凝聚...

16個縣市長明天新版財劃法、補助款記者會 鍾東錦3分鐘要這樣說

新版財政收支劃分法、補助款，苗栗縣長鍾東錦認為充滿不確定性，無法明確編列配合款，恐面臨預算編列與財源籌措等多重困境，明天...

新版財劃法分配爭議多 行政院點出「三大無解問題」

有關外界關心財劃法分配爭議，行政院發言人李慧芝9日表示，立法院自去年底倉促修訂新版財劃法後，產生三項無法解決的問題，包括...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。