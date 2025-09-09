卓榮泰邀談財劃法爭議 16藍白縣市明開記者會先凝聚共識

新版財劃法已三讀上路，不過中央與多縣市對統籌分配稅款計算方式不同，導致連江縣、雲林縣稅款爆減。行政院長卓榮泰本週將邀請台北市長蔣萬安等非綠執政縣市首長交換意見。據了解，上次蔣萬安去政院和卓揆談財劃法，卓揆就已表明要和地方首長聊聊，所以明日的記者會，形同蔣萬安先找在野縣市長凝聚共識。

蔣萬安等16位藍白各縣市首長，於明日下午2時在台北市生計園區召開「16縣市聯合記者會共同參與呼籲中央恢復一般性補助款」記者會，預料將會針對統籌分配稅款、地方一般性補助款申請制度、計畫型補助款分配方式等提出看法。

據了解，蔣萬安、台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜都將親自出席，基隆市長謝國樑、花蓮縣長徐榛蔚、苗栗縣長鍾東錦、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善、台東縣長饒慶鈴、嘉義市長黃敏惠、連江縣長王忠銘、新竹縣長楊文科也都將與會，另外桃園市則由副市長王明鉅代表出席、宜蘭縣則由代理縣長林茂盛出席，白營新竹市代理市長邱臣遠也在出席名單中。

立法院去年底三讀通過「財政收支劃分法」修正案，不過近期財政部公布明年各地方統籌分配稅款，部分縣市直呼出現「烏龍公式」，各地算法與中央不同，離島與雲林等縣市分配款暴減。

另外政院最近還拍板，為因應財劃法，不少原由中央補助一定比例給地方的校園電費、公有建設物耐震經費等，也都回歸地方支出，讓各縣市抱怨不公平。