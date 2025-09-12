郝龍斌：興達電廠爆炸 是民進黨錯誤能源政策的必然結果

興達電廠新的燃氣機組在測試階段，日前因天然氣洩漏導致爆炸起火，事件持續延燒。台北市前市長郝龍斌表示，興達電廠爆炸不是單一意外，是民進黨錯誤能源政策的必然結果。中廣前董事長趙少康也說，民進黨為了一塊非核神主牌，重押天然氣發電的結果，就是提高爆炸跟斷氣導致限電的風險。

郝龍斌說，民進黨高喊「非核家園」，卻拿不出穩定可靠的替代方案，讓全台電力長期拉警報。今天是興達，明天還會是哪一座？興達電廠驚天一爆，讓高雄民眾驚恐不已，政府必須徹底查明事故原因、提出改善方案，並對所有火力電廠進行全面安全體檢。

郝龍斌認為，「非核家園」只是政治口號，用意識形態綁架能源政策，犧牲全民福祉。真正負責任的政府，應以科學與安全為依據，理性討論核能，確保台灣電力穩定、乾淨、可負擔。

郝龍斌表示，不用核電，台灣根本不可能在2050年達到淨零碳排。今天的電力危機，就是廢核造成的。今年「核管法」才修法通過，核電重啟需核安會制定安全審查標準。他呼籲核安會盡速完成，台電依規自主檢查，全盤檢討能源政策，讓人民真正免於限電恐懼、免於停電威脅。

趙少康批評，民進黨逆國際趨勢廢核，導致台灣供電捉襟見肘，沒有一點風險承受度，也辛苦台電的基層人員總是提心吊膽。「發電配比多元化」才是真正專業的能源布局，民進黨只為了一塊非核神主牌，硬要橫柴入灶，重押天然氣發電的結果，就是提高爆炸跟斷氣導致限電的風險。

趙少康表示，任何發電都有它的問題，沒有完美的發電方式，專業考量，如果核電能占25%，立即就減輕很多綠能發展進度緩慢的壓力，還能降低燃煤、燃氣的空氣汙染，既能分擔風險，也能分攤發電成本。他也質疑，大家可以想像台灣海岸插滿風機，魚塭跟山頭蓋滿光電板，港口都是天然氣儲槽的景象嗎？