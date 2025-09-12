澄清興達電廠供電疑慮 經長：不可能分區限電

興達電廠發生火警後，外界關注供電問題，甚至傳出可能分區限電，經濟部長龔明鑫昨（11）日表示，台電有把握維持夜尖峰備轉容量率6%，經濟部或台電不可能、也不需要宣布分區限電。台電更直言，分區限電是謠言。

台電昨日表示，只要大型機組發生突發事故，依例均會發布電力系統警戒運轉要求電廠提高警覺，與限電無關。目前興達新1號機雖配合停機安檢，台電透過各項電力供需工具調度運用，仍可維持夜尖峰6%以上，請民眾放心。

外傳因興達新2號機事故，全國電力進入供電緊戒不排除分區限電。台電強調，分區限電是謠言，就連2016年供電最為吃緊的時刻，備轉容量率1.64%史上最低，都未曾宣布分區限電。

興達電廠新2號機9日因天然氣外洩發生火災意外，現在興達電廠新1號機、新2號機全部停止運轉，必須完成安全評估等作業後，才能重新再啟用，兩部複循環燃氣機組共260萬瓩。

台電先前表示，新2號機還在測試運轉階段，但原本預估11月、12月可接受調度，恐怕須再推遲；而新1號機雖尚未商轉，但早在6月就已可接受調度，因此發電確實進入電網，因此如果停機，對供電影響就會比較大。因此，台電為維持夜尖峰備轉容量率6%，調度緊急備用機組應戰。

台電表示，備轉容量就像是坐板凳待命的發電機組，當電力系統發生突發狀況時，可隨時上場支援，此時緊備機組就是重要的救援投手，增加系統運轉裕度。至於警戒運轉，則是每次全國性重大活動或大型機組發生突發事故均會發布，目的是要求電廠提高警覺，與限電無關。