興達電廠爆炸釀用電吃緊 柯志恩：執政黨應放掉意識形態

高雄興達電廠燃氣機組爆炸大火，導致台電供電吃緊。國民黨立委柯志恩指批評，兩個機組發生問題，台電就要動起來，暴露能源運用面臨極度挑戰，柯直指，執政黨應該放掉意識形態，並對能源政策總檢討。

柯志恩指出，興達電廠2號機組測試氣爆，連帶1號機也被要求勒令安檢，整個夜間備載容量降至3％，這是非常嚴重的事情，台電緊急啟動三組備用機組及發動核二、核三輕柴油機組，還跟企業買電，才有辦法讓整個發電量維持到一個平衡。

柯志恩說，只要兩個機組發生問題，整個台電就要動起來，暴露了整個能源運用面臨極度挑戰，然而台灣不管發展什麼產業，包括AI產業都需要大量的電，非核家園的政策能否足以撐起台灣產業發展，以現在來看，兩個機組停電、停工，就造成整個配電大亂。未來整個能源走向到底要如何，台電真的要給一個交代，執政黨應該放掉意識形態，好好地對能源政策做個總檢討。

國民黨立委羅廷瑋也指出，興達電廠爆炸後，現階段看到一個問題，是全國用電拉警戒，更糟糕的是還傳出有可能分區限電，凸顯我國能源政策脆弱不堪。政府長期打著綠能的口號轉型，但他並非不支持綠能，而是應該要有條有理、穩健、且有長遠規畫。