備用機組補興達備轉量 龔明鑫：不可能也不需要分區限電

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
經濟部長龔明鑫。圖／行政院提供
高雄興達電廠新二號燃氣機組運轉階段爆炸，傳出全台不排除分區限電。經濟部長龔明鑫今強調，絕對不會有分區限電問題，台電公司會維持夜尖峰的備轉容量率6%以上；針對事故調查，未受影響的一號機組盼一周內結束，發生大火的二號機組將與設備供應商共同檢視，盼儘速完成。

龔明鑫今天出席行政院會後記者會，會中被問到高雄興達電廠大火是否造成「分區限電」。他說，台電公司已發新聞稿澄清，「台電公司或經濟部，不可能、也不需要宣布分區限電，沒有這回事」。

龔明鑫說明，台灣電力供應分兩種，白天為太陽能光電，非常充分，備轉容量有時還達15%、16%，等於電太多了；但傍晚太陽陸續下山，備轉容量率就會稍微下降。

龔明鑫表示，為了安全起見，正常情況下備轉容量率會維持在6、7%，因應意外事故發生時還能正常供電，9月8日興達大火就是這種狀況，雖然有意外發生，但是正常供電沒有問題，雖然備轉容量率瞬間有點下降，當時便啟動備用機組補足，又重回安全線。

龔明鑫指出，近年台電慢慢更新舊機組，並暫時變成緊急備用機組，所以台電有把握維持6%備轉容量。針對這次事件會儘快做調查，興達電廠一號機組初步沒有受影響，希望一周內可以結束；二號機組因有火災，要跟設備供應商共同檢視，也希望盡快處理。

高雄市 興達電廠 火力發電廠

